毒蟲拒檢慘被壓制　「萬華緝毒王」發威！出奇招尋回丟包毒品

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西門町派出所巡佐，在3日下午5時許，執行巡邏勤務時，發現1名男子眼神渙散，上前盤查後男子緊張到冒冷汗，警方進一步要求男子「開包受檢」，男子直接丟下包包落跑，警方一路追趕壓制嫌犯，也找到被丟棄在屋簷上的毒品證物。

警方調查，3日下午5時許，萬華分局西門町派出所被稱為「緝毒王」的巡佐王彥尊，見到1名36歲的黃姓男子眼神渙散、精神恍惚坐在路邊，上前盤查時，黃姓男子神情緊張還不斷冒汗，進一步要求黃打開包包受檢，黃卻直接丟下包包拔腿狂奔。.

▲「萬華緝毒王」沿路追趕嫌犯逮人，並在民宅屋簷上找到被丟棄的毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方追逐數十公尺，王姓巡佐在中華路、長沙街口將黃姓男子制服，但是黃姓男子身上並沒有毒品，調閱逃逸路線的監視器後，才在一處建築物的屋簷上找到被黃丟棄的安非他命4包、玻璃球以及注射針筒等證物。

事後黃姓男子見到警方找到證物，也坦承在逃逸途中將毒品丟包，訊後也被警方依照毒品罪嫌送辦，而追逐黃姓嫌犯的巡佐王彥尊，原本在萬華分局警備隊服務，屢屢查獲毒品，後來也因績效卓越升任巡佐。

▲萬華巡佐王彥尊抓毒品績效卓越被稱「萬華緝毒王」，曾因穿制服載女友躍上新聞版面。（圖／記者邱中岳翻攝）

但王彥尊也曾經因在2019年穿制服、騎警用機車載女友「屁蛋妹」躍上新聞版面，還嗆蒐證檢舉的民眾「看什麼看」，事後解釋因為女友流產情況緊急才使用公務車，加上他另遭民眾檢舉違法搜索包包，當時被萬華分局一併函送法辦。