國際觀光復甦！花蓮迎接曼谷對飛包機　續鎖定日韓及東南亞

▲花蓮迎接「泰國曼谷-花蓮」國際對飛包機183名外籍旅客。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮航空站繼4月份迎來睽違3年的「越南峴港-花蓮」首架國際航班後，7月6日再度迎接「泰國曼谷-花蓮」國際包機直飛！對飛包機6日上午7點滿載著183名來自泰國跟新加坡的外籍旅客抵達花蓮，在台灣展開5天4夜的遊程。

本次包機由花蓮縣政府、花蓮縣旅行商業同業公會共同促成，花蓮縣政府於機場安排阿勒飛斯文化藝術團原民舞蹈表演及花蓮觀光大使志工隊，搭配主持人以泰語迎賓，讓旅客一入境就感受到花蓮的熱情款待及原住民文化特色。



花蓮縣長徐榛蔚表示，「花蓮走向世界、世界走進花蓮」，疫情結束國門開放，縣府積極透過各項政策努力實踐讓花蓮更進一步與國際接軌，並特別感謝立法委員傅崐萁，促請中央延長交通部觀光局「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」補助年限至2025年，使業者能獲得挹注，以包機直飛的及門運輸方式，直接抵達花蓮展開遊程。

觀光處長張志翔表示，本次包機為泰國獅子航空（Thai Lion Air）的波音B737-800客機，全機滿載183位泰國跟新加坡遊客，座無虛席，為疫後花蓮觀光再注入國際觀光新活力，也為鄉親出國度假提供便捷的交通方式。

▲花蓮縣政府安排原民舞蹈表演及花蓮觀光大使志工隊，搭配主持人以泰語迎賓。

入境旅客行程將參觀太魯閣、七星潭、新城老街等縣內熱門景點，都是國際旅客相當喜愛的地點，且行程均從花蓮航空站入境及出境。另7月28日也預計將有來自泰國曼谷及越南峴港的第二次國際包機，8月3日則將歡迎來自柬埔寨吳哥窟對飛花蓮的直飛包機，讓花蓮對外交通更加便利順暢！



花蓮縣政府也為國際團遊做足準備，包機至花蓮除了可申請「推動永續旅遊境外包機來台獎助」，縣府更推出「永續遊花蓮旅行社獎勵方案」，今年11月30日前，旅行社帶20人以上團體在花蓮合法旅宿業住宿及旅遊，也可以申請每晚5,000元獎勵金，最高1萬,5000元獎勵。

此外，花蓮縣府也推出多項主題旅遊如「花蓮絕美步道」活動，旅宿方面則推動ISQM國際服務品質認證，花蓮縣參與認證旅宿業者共計131家，取得68張國際認證證書，期盼透過業者及媒體踩線、獎勵補助誘因、多元的旅遊方式及高品質旅宿，鎖定日、韓、馬來西亞、新加坡、泰、越東南亞等地區進行推廣，希望日後能帶動更多的國際直航包機到花蓮旅遊。

