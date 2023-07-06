花蓮拚包機直航！7／6及7／28對飛曼谷　國人遊花蓮可抽Tesla

▲▼7月6由泰國獅子航空滿載183名旅客，入境花蓮展開五天四夜旅遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國境解封後，在花蓮縣政府及觀光產業努力下，花蓮航空站7月6日及28日將迎來「花蓮-泰國曼谷」直航對飛！由泰國獅子航空以波音B737-800執飛滿載183名旅客，除了迎來國際觀光客入境展開五天四夜旅遊外，也讓花蓮鄉親到泰國曼谷度假提供便捷的交通方式。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「花蓮走向世界、世界走進花蓮」，疫情結束國門開放，縣府積極透過各項政策努力實踐讓花蓮更進一步與國際接軌，並特別感謝立法委員傅崐萁，促請中央延長交通部觀光局「推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」補助年限至114年，使業者能獲得挹注，讓國外來台旅客直接抵達花蓮展開遊程。今年截至目前為止，擁有國際包機直飛的東部縣市僅有花蓮，包括4月28日及5月2日的「越南峴港-花蓮」包機直航，7月6日及7月28日的「泰國曼谷（廊曼機場） -花蓮」直航對飛，以及預計7月28日的「越南峴港-花蓮」第二次包機直航，與預計8月初的「柬埔寨（吳哥窟）-花蓮」今年包機首航，使花蓮成為台灣的東大門並增添國際觸角，提升花蓮在國際上的能見度！

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在花蓮縣政府及觀光產業努力下，「花蓮-泰國曼谷」包機將於7月6日早上7時抵達花蓮航空站，並訂於當日上午隨即從花蓮航空站起飛至曼谷，讓花蓮鄉親省去北上桃園機埸的交通以及提前3小時報到的預備時間，而且搭乘7月6日班機出境的遊客更可享有花蓮航空站地下停車場5天停車只要350元的優惠價格，從花蓮直飛出國既省時又簡便！至於入境花蓮的國際旅客也可節省從桃園或台北到花蓮的車程，直接體驗花蓮慢、精品的深度旅遊方式！

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，為促進遊客至花蓮旅遊，縣府加碼推出「永續遊花蓮獎勵方案」，今年11月30日前，自由行遊客只要到花蓮住宿及旅遊，並至活動網站登錄，即可參加Tesla汽車抽獎；團遊部分，活動期間旅行社帶20人以上團體在花蓮合法旅宿業住宿及旅遊，也可以申請每晚5,000元獎勵金（住三晚為上限）。此外，縣府也續推多項主題旅遊，如「花蓮絕美步道」及「森遊花蓮小百岳」活動，依指定完成的步道及小百岳的數量，將提供不同的獎項。歡迎國內外遊客把握以上參加機會！

張志翔並表示，花蓮今年獲得國際知名旅遊平台Booking.com評選為2023年「全球最好客城市」亞洲第一、世界第二的排名，縣府過去兩年推動「ISQM國際服務品質認證」、「FTH友善運動賽事旅宿認證、「KLS友善Long Stay旅宿認證」、「ISFE高齡親善環境認證」，在持續拓展國際觀光市場的努力下，吸引大量遊客蒞臨觀光；而藉由疫後花蓮航空站、花蓮港等對外交通節點恢復接待國際入境旅客，旅客除可省下轉乘交通時間，也有更多元的交通選擇，期盼透過獎勵補助誘因，帶動更多的國際直航包機到花蓮旅遊。縣府未來也將持續鎖定韓國、日本、東南亞等地區進行推廣，持續增加國際城市直航點，陸續引進國際旅客，展現花蓮作為台灣東大門的優勢，讓花蓮走向世界、世界走進花蓮。