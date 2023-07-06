美傳「最快本周」決定是否為烏提供集束炸彈　發射後覆蓋面積多5倍

▲有傳美國最快將在本周決定是否將為烏克蘭提供集束炸彈。圖為德國此前使用的集束炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）援引知情官員消息指出，美國最快將在本周作出是否批准向烏克蘭交付集束炸彈（cluster munitions）的決定。

據CBS報導，烏克蘭此前曾多次嘗試向美國購買集束炸彈，以緩解烏克蘭在對陣俄軍時對彈藥的大量需求，但美方一直不同意為烏克蘭提供這款極具爭議性的武器。不過，美國官員在當地5日透露，美國可能最快在本周決定是否批准向烏克蘭交付集束炸彈。

集束炸彈是一種將數十枚小型炸彈集合成一般空用炸彈與炮彈的炸藥，它利用數量的特性增加涵蓋面積和殺傷範圍，一旦被引爆後，就會直接散開，對周圍人體或車輛、器材造成傷害。一名美國官員更表示，一枚集束炸彈所發射的小炸彈，覆蓋面積可達常規彈藥的5倍之多。

報導也指出，雖然這種炸藥的瞄準精度不高，但集束炸彈經常會殘留未爆彈，容易對平民構成長期風險，因此2010年8月1日生效的《集束彈藥公約》（CCM）目前已禁止其123個締約國使用、生產或儲存集束炸彈，不過美國與俄羅斯、烏克蘭3國均未簽署相關條約。