快訊／榔頭殺妻傷兒！彰化狠男「殺人罪」聲押獲准





▲余男拿榔頭打死妻再追打兒，遭聲押獲准。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化余姓男子5日晚間與妻子爆發衝突，竟持榔頭活活把妻子敲死，接著又沿路追打18歲兒子，兒子滿身血衝超商求救，所幸英勇店員挺身而出，才得以獲救。警方事後將余男逮捕，並將他依法送辦，而檢方複訊後，認定他涉殺人罪，且犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押，稍早羈押庭結果出爐，法官裁准羈押，全案目前正在積極偵辦中。

余男因為與印尼籍妻子發生爭執，5日傍晚在家中突然持榔頭攻擊妻子，接著一路追打兒子；兒子被打到滿身是血，驚恐衝進附近超商哭喊救命，他還拿著榔頭追進超商，一度與躲在櫃檯店員身後的兒子對峙，直到鹿港分局福興分駐所員警獲報趕往現場，才將余男一家三口送醫治療。

然而，余妻因為傷勢過重，經過搶救仍在當日晚間10點宣告不治；兒子則是頭部與身體有撕裂傷，所幸意識清醒，事後已接受醫院治療觀察。警方表示，已經聯絡彰化縣政府社會處社工前往醫院處理，後續會安排緊急安置，警方也會協助聲請緊急保護令，余男的部分則會依殺人罪、違反家暴法移送彰化地檢署偵辦。

彰化地檢署檢察官經過漏夜偵訊，6日晚間向彰化地院聲押余男，但並未禁見，而羈押庭結果今（7）日上午出爐，法官裁准羈押。