曾嗆侯友宜「討一個公道」　八仙塵爆案呂忠吉今刑滿出獄

▲彩色派對主辦人呂忠吉即將出獄，要求新北市長侯友宜道歉。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

2015年發生八仙樂園塵爆慘案案，造成486名被害人傷亡(15人死亡、358人重傷、113人輕傷)，舉辦彩色派對的玩色創意負責人呂忠吉因業務過失致死罪，被最高法院判刑5年定讞，已於2019年1月初入獄服刑，他入獄後聲請假釋被駁回，提起行政訴訟後再遭宜蘭地方法院駁回。而呂忠吉服刑期滿，將於今(7)日上午出獄，預定早上10時許離開宜蘭監獄。

呂忠吉在2015年6月27日租用八仙樂園當場地，售票舉辦「Color Play Asia彩色派對」，豈料，晚間8時許接近活動尾聲竟發生塵爆，導致眾多參加者身陷火海，更造成15人死亡。

呂忠吉被依業務過失致死罪嫌起訴，一審判4年10月徒刑，二審改判5年，最高法院駁回上訴定讞，呂2019年1月2日入獄，目前於宜蘭監獄執行中；2021年10月呂提報假釋，而矯正署以他造成多人死傷，且沒有完全彌補損害，有繼續教化必要為由不准假釋。

呂忠吉提行政訴訟，質疑民事賠償官司求償金額高達110億元左右，他是否只因付不出110億元就無法假釋，且現已距期滿出監僅剩不足8個月，執行率亦已達約84%，比起強暴性侵、強盜或殺人罪之受刑人執行率還要高，且在入監前就很努力在幫被害人在相關的民、刑事案件中提供協助，如果一定要求和解才能假釋，會造成有錢人就可以獲得假釋。

法務部矯正署則強調，呂忠吉犯行情節非輕，犯後未完全彌補犯罪所生之損害，犯後態度非佳，執行率僅為提出假釋申請之要件，並非判斷受刑人悛悔程度之唯一參酌事項，且犯後無和解或賠償相關紀錄，並據此為不予許可原告假釋之主要理由於法有據。

法院認為，並非受刑人達到提報假釋之基本要件時，即須准予假釋出監，尚須由釋審會衡酌整體刑事政策之趨勢，並考量執行中有關事項、犯罪所生危害、有無再犯之虞、社會對其假釋有無不良觀感、對被害人補償等情形，詳加審酌後，以投票多數決方式對假釋的決議，而釋審會維持不予許可假釋處分，並無何違法或不當之處，宜蘭地方法院因此判呂忠吉敗訴。

日前人在獄中的呂忠吉對媒體發出公開信，不僅要求平反，並要求新北市長侯友宜在媒體面前，對八仙塵爆家屬及受害者道歉，他更揚言若侯友宜不道歉，「即將出獄的我，絕對會在您後面這半年的競選路上，如影隨形，不討一個公道絕不罷休」。

而呂忠吉因累進處遇縮刑，將在今天刑滿出獄，預定會在10時許離開宜蘭監獄。

▲呂忠吉公開信。（圖／記者劉人豪攝）

呂忠吉公開信全文：

侯友宜市長 「八仙真的過海了」！

6月27日是八仙塵爆事發第8年的日子，8年前事發時，侯友宜市長還是副市長，朱立倫是新北市長，您主責了本案的後續事宜，侯市長還記得您對媒體社會大眾、被害者及家屬所說的話嗎？印象中您慷慨激昂又魄力十足的說：「八仙～以為真的可以過海嗎？」當時的承諾及鐵腕，給了被害者及家屬多大的信心，包括最後唯一入監服刑的我也是。

但8年過去了，當年八仙樂園違法經營核准面積達2.5倍以上，且半數以上遊樂設施未經核准卻違法營業十多年，業已經監察院及法院糾正認證在案。侯市長，但八仙真的過海了，八仙樂園不僅刑事全無責，民事也是一一卸責，真正肇事者更全無責任，您欠所有被害者及家屬一個道歉及說法。

八仙塵暴是台灣史上最大公安意外事件，八仙樂園董事長現已是萬海集團董事長，而我呂忠吉成了最好被綁上火燒的女巫，您當時的新北市政府借(藉)著輿論及媒體撻伐下，對我進行人格謀殺、司法審判，甚至製造呂忠吉脫產的不實新聞，這似乎成了市政府長期以來的標準動作，只要找出替死鬼燒死他就可以自保，試圖讓小蝦米的我乖乖坐穩女巫這個位置。卻無顧是我主動告知檢調遺漏的票款未扣押；是我在事發後仍一路躲在背後協助家屬找尋司法正義及真相；也是在入監多年的我仍用這隻筆協助被害者打民事賠償。8年了，是該平反的時候了。

再剩20多天，我即將刑滿出監，您當時的承諾與我而言，如紙片風落毫無重量，希望侯市長、總統參選人，如柯文哲前市長當年曾公開在媒體前，因為誹謗我而公開道歉般，希望侯友宜市長也同樣可以在媒體面前，對可能您已漸忘的八仙塵爆家屬及受害者道歉，若無，即將出獄的我，絕對會在您後面這半年的競選路上，如影隨形，不討一個公道絕不罷休。