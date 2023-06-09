八仙塵爆案！7個月後出獄　呂忠吉聲請假釋不成...提行政訴訟又敗

▲彩色派對主辦人呂忠吉於2019年1月入監服刑。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

記者劉人豪／宜蘭報導

2015年發生八仙樂園塵爆案，造成486名被害人傷亡(15名死亡、358名重傷、113名輕傷)，舉辦彩色派對的玩色創意負責人呂忠吉因業務過失致死罪，被最高法院判刑5年定讞，已於2019年1月初入獄服刑，他入獄後聲請假釋被駁回，提起行政訴訟後再遭宜蘭地方法院駁回。

全案因玩色創意負責人呂忠吉，2015年6月27日租用八仙樂園當場地，售票舉辦「Color Play Asia彩色派對」，豈料，晚間8時許接近活動尾聲竟發生粉塵燃燒意外，導致眾多年輕人身陷火海，更造成15人死亡。

呂忠吉被依業務過失致死罪嫌起訴，一審判4年10月徒刑，二審改判5年，最高法院駁回上訴定讞，呂2019年1月2日入獄，目前於宜蘭監獄執行中；2021年10月呂提報假釋，而矯正署以他造成多人死傷，且沒有完全彌補損害，有繼續教化必要為由不准假釋。

呂忠吉提行政訴訟，質疑民事賠償官司求償金額高達110億元左右，他是否其因為付不出110億元就無法假釋，且現已距期滿出監僅剩不足8個月，執行率亦已達約84%，比起強暴性侵、強盜或殺人罪之受刑人執行率還要高，且在入監前就很努力在幫被害人在相關的民、刑事案件中做協助，如果一定要求和解才能假釋，會造成有錢人就可以獲得假釋。

法務部矯正署則強調，呂忠吉犯行情節非輕，犯後未完全彌補犯罪所生之損害，犯後態度非佳，執行率僅為提出假釋申請之要件，並非判斷受刑人悛悔程度之唯一參酌事項，且犯後無和解或賠償相關紀錄，並據此為不予許可原告假釋之主要理由於法有據。

法院認為，並非受刑人達到提報假釋之基本要件時，即須准予假釋出監，尚須由釋審會衡酌整體刑事政策之趨勢，並考量執行中有關事項、犯罪所生危害、有無再犯之虞、社會對其假釋有無不良觀感、對被害人補償等情形，詳加審酌後，以投票多數決方式對假釋的決議，而釋審會維持不予許可假釋處分，並無何違法或不當之處，宜蘭地方法院因此判呂忠吉敗訴。