兩岸數位產業大會舉行　電電公會：台灣和紹興發展「高度契合」

▲活動現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／紹興報導

兩岸數字（編按：數位）產業合作大會今（6）日下午在紹興舉行，電機電子工業同業公會常務理事游文光致詞時指出，台灣產業發展策略和紹興未來整體發展方向高度契合，電動車產業屬大陸最齊全，兩岸可以有更多交流和合作。

▲游文光。（圖／記者蔡儀潔攝）

游文光表示，台灣產業經過數十年發展，目前正從電子資訊、產品製造為主的產業結構，邁向資訊科技、產品研發、系統整合等新產業。

「台灣產業發展策略和紹興未來整體發展方向高度契合」，游文光指出，產業應更加緊密交流合作，充分發揮互補作用，共同應對目前國際形勢巨變、產業格局不斷創新、供應鏈重新組合等新挑戰，尋求雙方在新形勢和新階段進行合作的新領域和新策略。

游文光致詞時特別提及新能源汽車稱，該產業發展變化很大，晶片技術發展推動智慧網聯汽車產業快速運算升級。

游文光指出，從全世界供應鏈來看，電動車產業屬大陸最齊全，台灣整車產業鏈其實不大齊全，因此台企可跟大陸新能源汽車供應鍵的優秀企業合作，在智能網聯電動車、電聯晶片、無人駕駛等方面進行深入交流學習，兩岸同文同種，公會汽車電子產業聯盟成立多年，對未來發展充滿信心。

▲李政宏致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸全國台企聯會長李政宏致詞時稱，2023年是大陸全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，也是實施十四五規劃承上啟下之年，各地各行業將凝聚力量，努力推進中國現代化，開創事業新局面，這些都將為社會經濟發展帶來新動能新希望，「廣大台商將在新一輪發展大潮中迎來事業發展的新機遇。」

▲揭牌儀式。（圖／記者蔡儀潔攝）

今日活動舉行了海峽兩岸（紹興）數字產業合作區揭牌儀式，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍，浙江省委常委邱啓文，紹興市委書記溫暖等人進行揭牌。

此外，活動現場還舉行了合作簽約儀式，16個產業項目集中簽約，包括《集成電路芯片（積體電路晶片）製造項目》、《半導體材料設備產業鍊項目》等，簽約總額達422億元人民幣。