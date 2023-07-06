暑假犯罪宣導　小朋友參觀海山分局...坐上大重機超開心

▲小朋友開心坐上警用大型重機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區海山分局為打造青少年暑假期間安全環境，除藉此機會向小朋友們宣導犯罪預防、婦幼安全及交通法令，由暑期補習班的老師帶著一群小朋友們，到海山分局進行參訪活動，第一次這麼近距離接觸警察，讓他們都顯得格外興奮。

警方表示，新北市警局執行「暑期保護青少年－青春專案」，5日下午暑期補習班的老師帶著一群小朋友們，到海山分局進行參訪活動，藉此機會向小朋友們宣導犯罪預防、婦幼安全及交通法令等常識外，更強調暑假期間應避免出入不當場所或危險水域，小心時下新興毒品，不參與幫派及高薪打工詐騙，網路交友拒絕拍攝或傳送私密影像。

海山分局安排重型警用機車供學童逐一排隊乘坐，大家興奮不已，表示一定要向家人及朋友炫耀搭重型警用機車，而老師們也拿出相機替小朋友們拍下許多照片，讓他們渡過了一個快樂又特別的校外教學。

分局長王鴻儒表示，「暑期保護青少年－青春專案」實施期程自7月1日起至8月31日止，為培養青少年、幼童犯罪預防觀念，這類學童參訪活動非常重要，希望藉著各項宣導及犯罪查緝作為，淨化、營造青少年優質成長環境，並建立自我保護意識，期盼孩子們擁有一個健康快樂的暑假。

▼海山警分局邀請暑期小朋友到警局參觀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼小朋友開心坐上警用大型重機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）