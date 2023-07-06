　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄大樹舊鐵橋濕地「樹枝像大象甩鼻子噴水」　隱藏版秘境曝光

▲▼樹枝形似大象甩鼻子噴水！高雄隱藏版「象鼻子秘境」曝光。（圖／高雄市水利局提供）

▲大樹舊鐵橋濕地有棵山黃麻樹，因放射狀的分枝及彎曲的形狀，像極了漫畫中大象甩鼻子噴水定格的畫面。（圖／高雄市水利局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄出現新的隱藏版景點！大樹舊鐵橋濕地有棵山黃麻樹，因放射狀的分枝及彎曲的形狀，像極了漫畫中大象甩鼻子噴水定格的畫面，近來在民眾口耳相傳下，「大樹舊鐵橋象鼻子秘境」逐漸傳開，在google 地圖中被標註一年多以來，更吸引超過50萬人次瀏覽。

水利局2年前在大樹舊鐵橋濕地尋找抗旱井位時，無意中發現這棵象鼻子樹，放射狀的分枝及彎曲的形狀，宛如大象正在甩鼻子噴水。工程人員感受到他噴水的樣子，鼓舞了工程順利完成，而隱藏在樹後面的濕地，更是鳥類生態最豐富的水池。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼樹枝形似大象甩鼻子噴水！高雄隱藏版「象鼻子秘境」曝光。（圖／高雄市水利局提供）

▲▼樹枝形似大象甩鼻子噴水！高雄隱藏版「象鼻子秘境」曝光。（圖／高雄市水利局提供）

▲▼樹枝形似大象甩鼻子噴水！高雄隱藏版「象鼻子秘境」曝光。（圖／高雄市水利局提供）

水利局表示，這棵象鼻子樹純粹是大自然的鬼斧神工，沒有一丁點的人為修整，今年在移除銀合歡危害時，也特別保留水域周邊自然形成的環狀密林，除保護水鳥不被干擾外，賞鳥人士只需攜帶賞鳥設備，外加一張折疊椅，就可以不受地點限制，在不同隱蔽林蔭下，既清涼又愜意的欣賞眾鳥英姿。

事實上，大樹舊鐵橋濕地的生態豐富，內有近百種鳥類及200餘種植物，有保育類水雉、黑翅鳶、鳳頭蒼鷹、黃鸝，應予保育的動物如燕鴴、紅尾伯勞、斑龜等，還能吸引熟知的黑面琵鷺過境，為內政部公告的地方級重要濕地。

▲▼樹枝形似大象甩鼻子噴水！高雄隱藏版「象鼻子秘境」曝光。（圖／高雄市水利局提供）

▲▼大樹舊鐵橋濕地的生態豐富，內有近百種鳥類及200餘種植物。（圖／高雄市水利局提供）

▲▼樹枝形似大象甩鼻子噴水！高雄隱藏版「象鼻子秘境」曝光。（圖／高雄市水利局提供）

▲▼樹枝形似大象甩鼻子噴水！高雄隱藏版「象鼻子秘境」曝光。（圖／高雄市水利局提供）

長久以來由舊鐵橋協會協助環境維護及生態解說，每月志工日更發動近百人整理花草樹木；近年來高雄野鳥協會透過認養計畫，專業的協助棲地營造，使得水雉不只是偶爾到此一遊，已有兩巢孵化幼鳥，推測今年至少會有4個巢位在此定居。

現正值水雉繁殖期，運氣好或許有機會欣賞到水雉的新婚禮讚。水利局將持續以近自然的方式，努力營造濕地成為國際級的賞鳥深度生態旅遊勝地。

▲▼樹枝形似大象甩鼻子噴水！高雄隱藏版「象鼻子秘境」曝光。（圖／高雄市水利局提供）

▲▼水利局將持續以近自然的方式，努力營造濕地成為國際級的賞鳥深度生態旅遊勝地。（圖／高雄市水利局提供）

▲▼樹枝形似大象甩鼻子噴水！高雄隱藏版「象鼻子秘境」曝光。（圖／高雄市水利局提供）

ET快訊
連4天全台像火烤！17縣市「高溫警報」最熱範圍曝
快訊／性騷啦啦隊長　周崇偉認了！親發聲
快訊／李玟老公首發聲！
快訊／藝術家涉性侵13歲少女　節目被停！
快訊／新北18歲員工切肉　手指遭截斷「大噴血」　
王仁甫救火黃子佼節目！　私下互動全說了
《拳上》4舉牌正妹太吸睛！　IG一次追

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連4天全台像火烤！17縣市「高溫警報」最熱範圍曝　下周降溫迎雨

謝姓藝術家涉性侵節目被停！北藝中心聲明「零容忍」：中止執行

《拳上》4位舉牌女郎IG一次追！她辣洩細腰「還有漫畫家身分」

高雄大樹舊鐵橋濕地「樹枝像大象甩鼻子噴水」　隱藏版秘境曝光

台南登革熱破200例！屏東爆6年首見本土　疾管署今成立應變工作小組

台南芒果東森農場掀搶購潮　3000箱40分鐘完售供不應求

拍裸照、討陰X！藝術家涉性侵13歲少女　國家攝影文化中心回應了

Toyz輸了照發祭品！台灣迷因改送「焦糖雞塊」　時間地點曝光

小石虎龍鳳胎萌樣曝光！　接受野放訓練「明年3月重返大自然」

小暑來了「5生肖」運勢最強　多帶黃色小物可化煞轉運

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

李玟曾上《聲林》露開朗笑聲　永遠記得Coco姐的親切！

連4天全台像火烤！17縣市「高溫警報」最熱範圍曝　下周降溫迎雨

謝姓藝術家涉性侵節目被停！北藝中心聲明「零容忍」：中止執行

《拳上》4位舉牌女郎IG一次追！她辣洩細腰「還有漫畫家身分」

高雄大樹舊鐵橋濕地「樹枝像大象甩鼻子噴水」　隱藏版秘境曝光

台南登革熱破200例！屏東爆6年首見本土　疾管署今成立應變工作小組

台南芒果東森農場掀搶購潮　3000箱40分鐘完售供不應求

拍裸照、討陰X！藝術家涉性侵13歲少女　國家攝影文化中心回應了

Toyz輸了照發祭品！台灣迷因改送「焦糖雞塊」　時間地點曝光

小石虎龍鳳胎萌樣曝光！　接受野放訓練「明年3月重返大自然」

小暑來了「5生肖」運勢最強　多帶黃色小物可化煞轉運

AIT美國國慶酒會今晚登場　賴清德、柯文哲、侯友宜將出席

占卜／他人眼中　我散發著「什麼獨特的氣場」？

夏天熱到爆汗還是瘦不了？營養師破解減肥三迷思　

宋晟睿開轟3安猛打　中信二軍13比1痛宰樂天二軍

疑似被放入浴劑！　奈良河川整條變「詭異螢光綠」

侯友宜批賴清德「和平四支柱」無新意　綠反問：侯不支持強化國防？

泰勒絲明年新加坡開唱！「門票＋飯店」明中午Klook開搶

錶帶含咖啡渣、錶殼融入咖啡膠囊回收鋁　HUBLOT綠得徹底

財報嚴禁漂綠！83家上市櫃先行　2026年編永續資訊

錯過等明年！《中華電信生活節》網路門市年度最大優惠首登場　一次滿足所有需求

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

生活熱門新聞

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

LINE「5款超可愛貼圖」快下載！能爽用到明年

李玟沒得過金曲獎「強在哪裡？」　鄉民曝超頂紀錄：無法比擬

台東「金城武樹」走入歷史！　原因曝光

「最美魚市場」露天燒烤吧開幕！

月考讓特教生抄答案考87分！母淚訴：以為都學會

好市多「隱藏1神物免費送」！一票人喊：換到了

抑鬱輕生被問：怎不看醫師　11年患者吐心聲

館長斗內誇「打得很好」　Toyz秒被破防

4星座大器晚成　40歲開始走上巔峰

更多熱門

相關新聞

限時1天！「1職業」玩樂園只要110元

限時1天！「1職業」玩樂園只要110元

6/15警察節即將到來，就有樂園搶先宣布「警察節優惠」，6/15當日限定，只要警察來玩，並出示證件購票，即可享超殺優惠票價110元；另外還有「壽星優惠」，當日壽星可享免費入園，當月壽星只要購買現場5大票種就送商品餐飲抵用券200元。

2.6折住飯店送早餐＆鐵板燒或日料

2.6折住飯店送早餐＆鐵板燒或日料

4折住星級飯店送早餐、史努比船票

4折住星級飯店送早餐、史努比船票

520這樣玩！盤點高雄超浪漫約會景點

520這樣玩！盤點高雄超浪漫約會景點

等到了！高雄啤酒音樂節限時3天回歸

等到了！高雄啤酒音樂節限時3天回歸

關鍵字：

象鼻子秘境高雄景點大樹舊鐵橋濕地

讀者迴響

熱門新聞

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

獨／李玟「原本7月要離婚」　好友痛揭心碎內幕：她太愛了！

獨／李玟半年前罹患乳癌！　獨自動刀抗癌「老公卻在外旅遊」

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

小S深夜哭了：我真的好難過！

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟告別式時間曝光！　親姊痛心「遺體將被解剖」原因

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面