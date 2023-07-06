高雄大樹舊鐵橋濕地「樹枝像大象甩鼻子噴水」　隱藏版秘境曝光

▲大樹舊鐵橋濕地有棵山黃麻樹，因放射狀的分枝及彎曲的形狀，像極了漫畫中大象甩鼻子噴水定格的畫面。（圖／高雄市水利局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄出現新的隱藏版景點！大樹舊鐵橋濕地有棵山黃麻樹，因放射狀的分枝及彎曲的形狀，像極了漫畫中大象甩鼻子噴水定格的畫面，近來在民眾口耳相傳下，「大樹舊鐵橋象鼻子秘境」逐漸傳開，在google 地圖中被標註一年多以來，更吸引超過50萬人次瀏覽。

水利局2年前在大樹舊鐵橋濕地尋找抗旱井位時，無意中發現這棵象鼻子樹，放射狀的分枝及彎曲的形狀，宛如大象正在甩鼻子噴水。工程人員感受到他噴水的樣子，鼓舞了工程順利完成，而隱藏在樹後面的濕地，更是鳥類生態最豐富的水池。

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▲▼樹枝形似大象甩鼻子噴水！高雄隱藏版「象鼻子秘境」曝光。（圖／高雄市水利局提供）

水利局表示，這棵象鼻子樹純粹是大自然的鬼斧神工，沒有一丁點的人為修整，今年在移除銀合歡危害時，也特別保留水域周邊自然形成的環狀密林，除保護水鳥不被干擾外，賞鳥人士只需攜帶賞鳥設備，外加一張折疊椅，就可以不受地點限制，在不同隱蔽林蔭下，既清涼又愜意的欣賞眾鳥英姿。

事實上，大樹舊鐵橋濕地的生態豐富，內有近百種鳥類及200餘種植物，有保育類水雉、黑翅鳶、鳳頭蒼鷹、黃鸝，應予保育的動物如燕鴴、紅尾伯勞、斑龜等，還能吸引熟知的黑面琵鷺過境，為內政部公告的地方級重要濕地。





▲▼大樹舊鐵橋濕地的生態豐富，內有近百種鳥類及200餘種植物。（圖／高雄市水利局提供）

長久以來由舊鐵橋協會協助環境維護及生態解說，每月志工日更發動近百人整理花草樹木；近年來高雄野鳥協會透過認養計畫，專業的協助棲地營造，使得水雉不只是偶爾到此一遊，已有兩巢孵化幼鳥，推測今年至少會有4個巢位在此定居。

現正值水雉繁殖期，運氣好或許有機會欣賞到水雉的新婚禮讚。水利局將持續以近自然的方式，努力營造濕地成為國際級的賞鳥深度生態旅遊勝地。

▲▼水利局將持續以近自然的方式，努力營造濕地成為國際級的賞鳥深度生態旅遊勝地。（圖／高雄市水利局提供）