手被繼母按到「滾水裡煮爛」！小兄妹長期受虐　爸心碎：絕不和解

▲甘肅一女童遭繼母虐待致殘。（圖／翻攝自新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

甘肅省一趙姓男子2018年在網上認識一王姓女子，隔年步入婚姻殿堂。兩人屬離異重組家庭，趙男帶2孩子，女方帶1孩。婚後，他外出打工，王女因管教孩子、婚內出軌等矛盾，遷怒2個孩子，長期強迫孩子吃小米椒、腳踩奶粉桶，無端罰站，也會動手毆打孩子，把孩子的手按到滾燙熱水裡，甚至用棍子搗孩子下體實施虐待，最終孩子被鑑定為輕傷二級。

據《新黃河》報導，趙男跟王女均是甘肅省天水市秦州區人，2019年兩人成婚。婚後，趙男起初並未外出打工。在相處過程中，他發現王女有打罵孩子的行為，「當時覺得孩子管教嚴厲一點也無妨，而且剛剛結婚，我理解一個繼母的不易，想著等孩子慢慢長大了，大家就能融洽相處了，日子也就好起來了。」

為了家庭，趙男跟王女商量，自己外出打工賺錢，由她在家帶孩子上學。之後，趙男遠赴北京打工，但每次開視訊時，手機裡都會傳來王女對孩子的抱怨聲，「一開始我還安慰她，一個女人帶3個孩子不容易，難免有磕磕碰碰。」直到後來趙男辭職返回老家，才知道這期間孩子遭受了難以言表的痛苦。

▲父親接到立案告知書。（圖／翻攝自新黃河）

「孩子還小，有時候晚上尿床，就會遭到王女打罵。她還不允許孩子用家裡的尿盆，孩子憋不住她也打，甚至有一次將我女兒的頭打到了螺絲尖上，導致傷口部位毛囊壞死，無法再長出新頭髮」，得知孩子所受傷害，趙男內心十分痛苦，但為了維持家庭，他最終選擇了忍讓。

2021年，趙男再次外出打工，也就在此時，他察覺到了王女的異常，「我了解到她可能出軌了。」趙男說，還沒等到他細想此事，便接到了王女的電話，稱孩子被燙傷了，目前在天水市秦州區天壇醫院住院。他請假回家後發現，女兒的手傷勢嚴重，但王女對孩子受傷一事支支吾吾，引起了趙男警覺。

「在此之後，王女還是借各種原因為難兩個孩子，並且在2022年4月提出了離婚」，2022年6月，趙男在工地解除封閉管理後趕回老家，發現王女已搬走。他聯繫對方詢問孩子的傷情，遭到反駁，「王女說，孩子的手傷和頭傷都是自己導致的，與她無關，如果不服，可以去相關部門舉報，她隨時奉陪。」趙男知道事已至此已無轉圜餘地，便想要回聘金，但遭到拒絕。

2023年6月5日，趙男收到了天水市秦州區公安司法鑑定中心出具的《法醫學人體損傷程度鑑定書》，鑑定意見為損傷程度屬輕傷二級，「孩子的手指仍然有伸展問題，而且疤痕增生，今年5月又做了手術。」因為此事，趙男已1年多沒有外出打工，手術費用都是東拼西湊的。

2023年7月4日，趙男終於拿到了天水市公安局秦州分局出具的立案告知書。告知書稱，王女故意傷害案一案，符合刑事立案條件，現立案偵查。辦案人員在接受采訪時稱，他們問過當事人王女，她曾承認相關事實，目前正在進一步調查取證當中。

趙男說，事情發生以後，自己的兩個孩子受到了很大打擊，變得鬱鬱寡歡，不愛講話，表達能力也較弱，「作為一名父親，我感到十分心痛和自責，是我沒有盡到責任，讓孩子遭受如此痛苦。」他說，這一年來，無時無刻不在開導兩個孩子，幫助他們樹立對生活的信心，「我告訴他們不要怕，要樂觀面對生活，爸爸會為他們遮風擋雨，不會再讓他們經歷這樣的痛苦。」慢慢地，兩個孩子走出了陰影，逐漸恢復了原本的樣子，「現在大兒子正在讀書，小女兒還在家休養，之後也要讀國小了。」

趙男表示，7月5日，警方正式立案以後，他帶著孩子去做筆錄，也碰到了被傳喚到此的王女。結果孩子一見到她就十分害怕，吵著要把門關起來，「有些事情很難忘記，就像小女兒現在仍然很怕熱水，對此特別敏感。」

趙男稱，王女當天在現場哭哭啼啼，「可是為什麼她要讓孩子承受痛苦，為什麼在孩子受傷住院連個面都不露，為什麼連一句道歉都沒有？」相關部門曾表示希望雙方就此事達成和解，但遭到趙男果斷拒絕，「既然警方已立案偵查，我現在拒絕各種形式的調解，希望能夠按照正常程序，為孩子討回公道。」