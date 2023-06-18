俄軍酷刑營「小刀閹割」烏克蘭戰俘　他下體爆血以為會死

▲基輔火車站的烏克蘭士兵。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

2名烏克蘭士兵淪為戰俘後，被酒醉俄軍痛毆到奄奄一息，並使用摺疊小刀當場閹割，據稱是為了不讓他們生小孩。其中一人回憶，他不知道自己在「流了這麼多血」之後怎麼還能活下來。

《星期日泰晤士報》報導，2名士兵分別為25歲及28歲，成為戰俘1個月與3個月後，透過換囚獲釋返回烏克蘭。他們回國後開始接受心理治療，但第1個月始終無法把這些經歷說出口，僅稱那段日子「比地獄更糟糕」，最終才向41歲的心理醫師亞岑科（Anzhelika Yatsenko）吐露一切。

▲一名烏克蘭士兵站在蘇梅地區（Sumy）某個炸彈擊落點旁。（圖／路透）

亞岑科根據先前經驗判斷，2名烏兵很可能曾經遭受虐待折磨，2人都有自殺傾向，且較年輕的士兵曾自殺未遂。她得知實情後，忍不住跑到廁所裡偷哭，並形容俄軍的行為是「種族滅絕」。據悉，較年長士兵已經返回軍中服役。

今年4月，烏克蘭國家安全局（SBU）宣稱，一位名叫薩屈科（Yevgeny Suchko）的俄兵在電話中坦承割喉處決烏克蘭戰俘。不過，莫斯科否認虐待戰俘，並稱不會刻意鎖定烏克蘭平民。

▲烏克蘭士兵。（圖／路透）



《每日郵報》報導，儘管烏俄都曾被指控使用酷刑，但聯合國獨立專家小組指出，俄軍使用的方法可能是「國家認可的」，酷刑的一致性及手段表明「一定程度的協調、計畫及組織，以及上層當局的直接授權、深思熟慮的政策或官方容忍」。特別報告員艾德華茲（Alice Jill Edwards）說，「服從上級命令或政策指示，不能作為實施酷刑的理由。任何涉案人員都應該立刻受到獨立當局的調查和起訴。」

聯合國本周也警告，俄羅斯使用電擊、蒙面及處決等方式，對烏克蘭平民及戰俘實施酷刑，以逼供或者獲取情報，導致內臟器官受損、骨頭破裂、中風、心理創傷等。他們已經致信莫斯科表達擔憂。

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