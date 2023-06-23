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股海老司機不敵詐團縝密陷阱　投資不到一個月挨詐660萬

▲▼股海老手蔡姓男子不敵詐團縝密陷阱，投資不到一個月遭詐660萬。（圖／民眾提供，下同）

▲▼股海老手蔡姓男子（右）不敵詐團縝密陷阱，投資不到一個月遭詐660萬，以自身為例接受訪問。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市54歲蔡姓男子自恃在股海打滾多年，除了常向別人分享股經之外，還上網觀看股票趨勢，5月初看到知名Youtuber阿格力投資影片，突然看到一頁式投資廣告，先是抱著存疑心態點選連結查證真偽，後來發現所介紹的操作手法和實際上券商無異，而且還迅速很多，於是在群組內其他人炫耀動輒獲利數百萬的利誘下，不到1個月就投入660萬元，直到領不出來才美夢破碎，蔡男日前接受警廣訪問，以自身為例呼籲不要再有人受騙。

▲▼股海老手蔡姓男子不敵詐團縝密陷阱，投資不到一個月遭詐660萬。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局大墩派出所警員詹鈞智，日前接獲蔡男報案，稱他遭到網路投資群組詐騙，在場剛好有警廣記者要訪問阻詐的員警，他當場爽快答應接受專訪，以自己血淋淋教訓，引以為鑑。

蔡男表示，5月初看到知名Youtuber阿格力投資影片，突然看到一頁式廣告有關投資股利訊息，引起他的興趣，他點選加入群組後，結識自稱投資顧問老師「陳之言」所主持的「三方聯合佈局123」，透過陳老師又認識助理「林茗雪」，由助理一對一指導下載「行動贏家」APP，引導進入券商平台。

該助理誆稱可以跟股票主力合作，起初進行新股抽籤，每次蔡男都中籤60幾張，甚至逐次提升，讓蔡男開始懷疑自己怎麼會那麼幸運，但群組內不少人都po上數百萬元支票，表示這些全是抽中籤再賣出的獲利，蔡男在金錢誘惑之下，信以為真，不敵助理多次鼓吹，不到1個月就匯出660萬元，直到領不出來，這才感嘆帳面獲利太誘人，害他一生心血全泡湯，呼籲民眾勿輕信名人投資。

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