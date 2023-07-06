籃球架突砸下…13歲童球場玩耍遭「當場爆頭」　血肉模糊慘死

▲事發現場。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西商洛一母親4日爆料稱，10多天前，自己帶著2個兒子去在商洛市體育運動中心體育館的一運動場玩耍。13歲的兒子小皓（化名）慘遭一個壞的籃球架當場砸中爆頭，上半身重傷昏迷不醒，最後送醫搶救數十分鐘後，因搶救無效死亡。家長認為，運動場管理方商洛市體育局及場地租賃方商洛奧拓體育公司應對小皓身亡擔負責任，但事發至今仍未妥善解決。

據《極目新聞》報導，6月23日晚，郭姓母親帶著兩個孩子到商洛市體育運動中心體育館的一處運動場玩耍。其間，郭母帶著小兒子在運動場一側打乒乓球，大兒子小皓則在不遠處的籃球場地玩耍。

不久後，郭母聽到有人呼喊「有孩子被籃球架砸了」，她便朝著事發現場走去。走近後，她發現躺在地上的是小皓，被籃球架砸中，地上有血。

事發現場圖片顯示，夜幕中，小皓被砸後躺在地上，旁邊有人打電話和圍觀。一時間，郭母慌了神，現場有人幫忙報警，她自己聯繫了救護車，「現場沒有其他孩子受傷，小皓被砸後，有人幫忙抬起籃球架施救。」

▲孩子的診斷證明書。（圖／翻攝自極目新聞）

隨後，小皓被送醫搶救。郭姓父親提供的商洛市中心醫院門診病歷顯示，患者不慎被重物砸傷，傷後呼叫不應，頭部出血，未嘔吐。搶救數十分鐘後，小皓因搶救無效死亡。

郭母泣述，平常自己在老家照顧兩個孩子上學，孩子父親在外地工作，小皓再過幾個月就13歲了，今年9月開學即將上國中，「辛辛苦苦把他帶大，沒想到發生這樣的悲劇。」

郭母從商洛市體育局（市體育運動中心）工作人員處了解到，事發的運動場地租賃給了第三方奧拓體育用於體育培訓。

郭父拍攝的現場影片顯示，砸中小皓的籃球架沒有籃板，籃筐向上翹起。事發後他發現，當時砸中小皓的籃球架還在現場，其他幾個籃球架已被搬走。

郭父了解到，涉事籃球架在砸中小皓前已有損壞，但未搬離現場，且該籃球架放置可能不規範，例如並沒有在籃球架底座上放置配重，這有可能是造成籃球架傾倒的因素之一。郭母也表示，該運動場是公共場所，沒有監控設施，事發當晚現場也沒有張貼相關警示牌提醒公眾。





▲事發籃球架。（圖／翻攝自極目新聞）

目前，家屬已經諮詢了相關律師，他們期待的賠償數字與責任方提出的數字差距。

商州警方透露，經初步調查，小皓屬於非正常死亡。奧拓體育回應稱，此前已與有關部門解除了場地租賃合約。

對於奧拓體育「解除合約」的說法，商洛市體育運動中心予以否認，「事發運動場地是對公眾開放的，周末則由奧拓體育租賃用於體育培訓，事故現場的籃球架屬於該公司所有。事故中的籃球架是青少年使用的籃球架，出事前已有損壞，沒有籃板，籃球框翹起，被擱置在一邊。目前，事發運動場地處於封閉狀態，暫不對公眾開發。」

商洛市體育運動中心也表示，市體育局（市體育運動中心）、奧拓體育等都有責任，但如何劃分各方的責任，走司法程序更合適。

公開資料顯示，商洛市體育運動中心位於市區丹南新區，不僅能夠承辦大型國際國內體育賽事、商務會展、演藝等活動，還為競技訓練、群體活動和市民健身、休閑、娛樂提供了最佳場所。該中心體育場在規定時間內對外開放，全民健身廣場則全天免費開放。商洛奧拓體育公司成立於2022年，是一家以從事體育為主的企業，注冊資本200萬元人民幣。