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大陸 大陸焦點 特派現場

夏天熱瘋電動車車主！坐車內全副武裝防曬　還撐傘戴斗笠

▲電動車全景天窗擋不住夏天的熱。（圖／翻攝快科技）

▲電動車全景天窗擋不住夏天的熱。（左圖／翻攝快科技／右圖／微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

近年電動車蔚為風行，由特斯拉帶起的全景天窗也紛紛被中國大陸小鵬汽車、蔚來、比亞迪等品牌仿效，但最近夏天到了，微博卻出許多網友分享全景天窗帶來的痛苦，即便貼了隔熱紙，仍被太陽曬得要在車裡防曬，有人撐起傘，有人乾脆穿著全套防曬衣，令人直呼「到底是高大上，還是曬乾巴。」

特斯拉作為電動車的領頭羊，全景天窗的寬敞視野獲得許多車企在新能源車型上的模仿，更有車主直言是衝著特斯拉全景天窗買車的，想要白天能看見天空，夜晚還能看星星。

▼電動車全景天窗擋不住夏天的熱。（圖／翻攝微博）

▲▼電動車全景天窗擋不住夏天的熱。（圖／翻攝微博）

▲▼電動車全景天窗擋不住夏天的熱。（圖／翻攝微博）

▲▼電動車全景天窗擋不住夏天的熱。（圖／翻攝微博）

有微博博主分析，特斯拉和電動車廠之所以採用全景天窗，主因有2個，一是成本，因為所謂的「全景天窗」就是一塊打不開的玻璃，實際上比可開關通風的真正的全景天窗還便宜；再來就是因為電動車底部放置電池盤，但厚度較厚，儘管腳下踩起來是平的，實際上是向上內縮了空間，因此全景天窗的通透視野可以讓乘客感覺較寬敞。

解決了一個問題卻有一個新問題，車頂本來是拿來遮風避雨和遮陽，如今另一名博主表示，全景天窗玻璃即便用上雙層隔熱、鍍銀、鍍膜、夾膠更種方式，號稱隔絕99.9％紫外線和隔熱超過90％，車內的人卻仍感到灼熱，那是因為玻璃本身已被加熱到相當高溫，熱量以輻射散熱方式直接在乘客頭頂加溫，整輛車很快就變得熱烘烘。

▲▼電動車全景天窗擋不住夏天的熱。（圖／翻攝快科技）

▲▼網友各種防曬奇招上場。（圖／翻攝快科技）

▲▼電動車全景天窗擋不住夏天的熱。（圖／翻攝快科技）

網友紛紛分享坐電動車的慘況，有人戴斗笠，有的穿全套防曬裝，也有人直接在車內撐傘，還有人熱到受不了，在照片底下附註，「小鵬汽車的設計師你出來！我快曬暈了！」還有特斯拉車主在全景天窗下撐著傘，表示這是「對特斯拉最後的溫柔」，並稱「誰也不能阻攔我看日出日落和星星」。

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