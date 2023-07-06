　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「豬景房」一晚要價3萬8！和豬群一起吃睡　退房還能帶一隻回家

▲入住旅客可以隔窗觀察「熊貓豬」日夜作息，還能一起入睡。（圖／翻攝牧場官網、Trip.com）

▲入住旅客可以隔窗觀察「熊貓豬」日夜作息，還能一起入睡。（圖／翻攝Trip.com）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸一家牧場推出獨一無二的「豬景房」，入住房客可以與豬隔著玻璃一同在夜晚入睡，而且房價每晚高達8888元人民幣（約新台幣3.83萬元）。房客能近距離觀察近4000頭豬的日夜作息，也不需擔心在房裡聞到異味，退房時更可選擇帶一頭豬回家，該牧場養的豬是經濟價值高的「金華兩頭烏」，也就是用於製作金華火腿的「熊貓豬」。

浙江金華以「金華火腿」聞名，當地的「Panda Pig熊貓豬豬兩頭烏國際牧場」順勢推出「豬景房」特殊房型，主打在房裡就可以近距離觀察高經濟價值的「熊貓豬」的作息，而且無需擔心異味。豬欄採全封閉式管理，旅客隔著落地窗與豬一起入睡。

▲▼入住旅客可以隔窗觀察「熊貓豬」日夜作息，還能一起入睡。（圖／翻攝牧場官網、Trip.com）

▲▼住宿環境乾淨高級，旅客可以隔窗看豬。（圖／翻攝牧場官網、Trip.com）

▲▼入住旅客可以隔窗觀察「熊貓豬」日夜作息，還能一起入睡。（圖／翻攝牧場官網、Trip.com）

豬舍內清一色養的是金黃火腿豬，因頭尾烏黑而被稱作「金華兩頭烏」，也因與熊貓顏色相向，別稱就是「熊貓豬」，目前市價超過6000元人民幣 （約新台幣2.58萬元）。旅客退房時，還可帶走一頭豬，或是選擇一年份的快遞豬肉，拆算下來一晚房價實際上約2000多元人民幣。

牧場裡不只豬景房，整個園區是環境優美的豬樂園，周圍還有花園和豬咖啡屋，並設有小豬月子中心可供遊客參觀，了解豬從懷孕、哺乳保育到育肥的全過程。

旅客若不入選擇入住，也可以入園參觀，據《美麗浙江》官方小紅書稱，今年中國大陸五一黃金周，牧場入園人次已達到3.5萬人，裡頭採用的是5G智慧養殖中心、歡樂小豬村，相當受小朋友歡迎，還有兩頭烏金華火腿豬肉片禮盒。

特殊的住宿體驗引起微博網友熱議，不少人讚賞是「文創加持」創新的賣豬肉方式，一次就賣整頭豬，但也有人認為不過是噱頭、炒作，並與上海迪士尼新票價相比，每晚8888元人民幣的住宿費是迪士尼票價的11倍，也有人擔心非洲豬瘟的風險。不過仍然吸引不少遊客前往，還有許多新人選擇在牧場裡拍婚紗。

ET快訊
李玟、艾成「抑鬱輕生」被問：怎不看醫師？　11年重症患者訴心
李玟「放棄念大學」賺錢給圓夢！　二姊淚崩：下輩子繼續做家人
李玟到院就被判「沒救了」　86歲老母心碎1舉動求醫：別放棄女
李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」　送醫一度恢復心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

夏天熱瘋電動車車主！坐車內全副武裝防曬　還撐傘戴斗笠

45層傾斜設計外加「大裙襬」　台泥杭州公亮大樓紀念辜振甫

「豬景房」一晚要價3萬8！和豬群一起吃睡　退房還能帶一隻回家

「李玟去世」登微博熱搜第一　陸粉絲崩潰狂刷：快告訴我是假的

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒　全場驚：怎知她沒穿

最長「智軌列車」四川試運　自動識別虛擬軌道

宏都拉斯26名留學生離台　轉往「新友邦」中國大陸就學

成都小學家長會連開3天　校方：「本來5天」已有縮短

陸清大男拿硫酸燒傷5熊　21年後成為中科院專家　

花50萬自建浮橋供村民過河　他收過路費卻遭判刑2年

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

夏天熱瘋電動車車主！坐車內全副武裝防曬　還撐傘戴斗笠

45層傾斜設計外加「大裙襬」　台泥杭州公亮大樓紀念辜振甫

「豬景房」一晚要價3萬8！和豬群一起吃睡　退房還能帶一隻回家

「李玟去世」登微博熱搜第一　陸粉絲崩潰狂刷：快告訴我是假的

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒　全場驚：怎知她沒穿

最長「智軌列車」四川試運　自動識別虛擬軌道

宏都拉斯26名留學生離台　轉往「新友邦」中國大陸就學

成都小學家長會連開3天　校方：「本來5天」已有縮短

陸清大男拿硫酸燒傷5熊　21年後成為中科院專家　

花50萬自建浮橋供村民過河　他收過路費卻遭判刑2年

Faker右手持續疼痛...官方宣布休息養傷　T1失去領袖0-2落敗

李玟「左腿天生缺陷」手術影片曝！　忍不住痛到叫出聲

IAEA核處理水符標準　中：強化進口海產品檢驗

李玟經典歌排行！鄉民一致認同靠這首登頂：阿公阿嬤都知道

李靚蕾深夜再槓王力宏：人間地獄　怒控他道歉文承諾全失信

未來10年拆解船隻逾1.5萬艘、造船熱潮數十年　業界高階怎麼看

不擔心陳范柏彥能力　吳永仁：上場機會要靠自己努力

「4對星座CP」個性太像…交往難長久！金牛＋摩羯適合當朋友

誰說搭高鐵出遊一定貴桑桑？「高鐵假期」超低價格　豐富行程任您選

李玟棄唱《臥虎藏龍》主題歌！媽媽1句話改變…站上奧斯卡激動哭

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

大陸熱門新聞

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

李玟去世微博熱搜第一　陸粉絲崩潰

「豬景房」一晚要價3萬8！　和豬群一起吃睡

大裙襬！台泥杭州公亮大樓紀念辜振甫

偶然拍到怪貓長得像狐狸！動物研究員一查驚呆

陸7成年輕人存款不到43萬　存200萬就退休

美對台軍售「棋子變棄子？」

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

美又批准對台軍售　陸國防部回應

少女「結婚40天」失聯　家屬：非第一次

「真人版晴子」變私密片女主角！揭原因喊告

宏國26名留學生離台　轉往中國大陸就學

女友媽討124萬聘金！男大生求助縣長：太貴

秦山核電廠「氚排放」是福島6.5倍？陸駁斥

更多熱門

相關新聞

遊客睡「豬景房」一晚4萬台幣

遊客睡「豬景房」一晚4萬台幣

大陸推出奇特住宿體驗，遊客花費8888元人民幣（近4萬台幣）可以住進「豬景房」，第二天離開時，能獲得一頭豬，或是一年的快遞豬肉。透過之前釋出畫面顯示，房間裝修十分精緻，但窗外真的是一大片的養豬場，十分奇葩。

關鍵字：

豬景房Panda Pig熊貓豬豬兩頭烏國際牧場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

李玟40秒告別音檔陸網瘋傳　最後遺言太催淚

李玟輕生「80歲媽媽最先發現」！

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟輕生...周蕙竟發文「她辦到了」！

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

李玟2月驚傳「走不了路」緊急手術

不愛回訊息星座Top 3

《拳上》女拳手半面流血續戰

LINE「5款超可愛貼圖」快下載！能爽用到明年

房東兒夜闖套房性侵女房客！進浴室喊：愛妳

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
李玟40秒告別音檔

李玟40秒告別音檔

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面