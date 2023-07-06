「豬景房」一晚要價3萬8！和豬群一起吃睡　退房還能帶一隻回家

▲入住旅客可以隔窗觀察「熊貓豬」日夜作息，還能一起入睡。（圖／翻攝Trip.com）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸一家牧場推出獨一無二的「豬景房」，入住房客可以與豬隔著玻璃一同在夜晚入睡，而且房價每晚高達8888元人民幣（約新台幣3.83萬元）。房客能近距離觀察近4000頭豬的日夜作息，也不需擔心在房裡聞到異味，退房時更可選擇帶一頭豬回家，該牧場養的豬是經濟價值高的「金華兩頭烏」，也就是用於製作金華火腿的「熊貓豬」。

浙江金華以「金華火腿」聞名，當地的「Panda Pig熊貓豬豬兩頭烏國際牧場」順勢推出「豬景房」特殊房型，主打在房裡就可以近距離觀察高經濟價值的「熊貓豬」的作息，而且無需擔心異味。豬欄採全封閉式管理，旅客隔著落地窗與豬一起入睡。

▲▼住宿環境乾淨高級，旅客可以隔窗看豬。（圖／翻攝牧場官網、Trip.com）

豬舍內清一色養的是金黃火腿豬，因頭尾烏黑而被稱作「金華兩頭烏」，也因與熊貓顏色相向，別稱就是「熊貓豬」，目前市價超過6000元人民幣 （約新台幣2.58萬元）。旅客退房時，還可帶走一頭豬，或是選擇一年份的快遞豬肉，拆算下來一晚房價實際上約2000多元人民幣。

牧場裡不只豬景房，整個園區是環境優美的豬樂園，周圍還有花園和豬咖啡屋，並設有小豬月子中心可供遊客參觀，了解豬從懷孕、哺乳保育到育肥的全過程。

旅客若不入選擇入住，也可以入園參觀，據《美麗浙江》官方小紅書稱，今年中國大陸五一黃金周，牧場入園人次已達到3.5萬人，裡頭採用的是5G智慧養殖中心、歡樂小豬村，相當受小朋友歡迎，還有兩頭烏金華火腿豬肉片禮盒。

特殊的住宿體驗引起微博網友熱議，不少人讚賞是「文創加持」創新的賣豬肉方式，一次就賣整頭豬，但也有人認為不過是噱頭、炒作，並與上海迪士尼新票價相比，每晚8888元人民幣的住宿費是迪士尼票價的11倍，也有人擔心非洲豬瘟的風險。不過仍然吸引不少遊客前往，還有許多新人選擇在牧場裡拍婚紗。