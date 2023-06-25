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大陸 大陸焦點 特派現場

陸豪華豬景房住一晚4萬台幣　觀賞「金華兩頭烏」超萌貓熊豬

記者任以芳／綜合報導

大陸推出奇特住宿體驗，遊客花費8888元人民幣（近4萬台幣）可以住進「豬景房」，第二天離開時，能獲得一頭豬，或是一年的快遞豬肉。透過之前釋出畫面顯示，房間裝修十分精緻，但窗外真的是一大片的養豬場，十分奇葩。

聽過海景房、湖景房，「豬景房」倒是相當另類的宣傳，而且真的與豬為伍，一起睡一個晚上，房間緊挨著豬圈，隔著玻璃就能看到大豬、小豬，吃喝拉撒睡。

▲▼ 豬景房 。（圖／翻攝 紅星新聞、搜狐）

▲ 「豬景房」住一晚將近4萬台幣。（圖／翻攝 搜狐）

據了解，住一晚豬景房要8888元（單位：人民幣，同下），換算台幣將近4萬元。業者聲稱第二天離開可以獲得一頭豬，或是一年的快遞豬肉。一頭豬大約能出100多斤肉，大概是6000多元，算下來實際房費2000多元，以一晚來算還是不便宜。

實際上，「豬景房」是創意的旅遊概念，主要宣傳地標產品和推動鄉村振興，所以不是一般的普通養豬場，業者打造一座城堡豬舍，有花園和茶園，豬舍實行全封閉式管理，聞不到臭味。遊客們可以在濃郁的咖啡香氣裡參觀小豬從懷孕、哺乳、保育到育肥的養殖全過程，十分有教育意味。

▲▼ 豬景房 。（圖／翻攝 紅星新聞、搜狐）

▲ 豬景房的風景「金華兩頭烏」，大陸8大重點保護豬種之一。（圖／翻攝 搜狐）

「豬景房」養的豬豬們是特殊「貓熊豬」，也就是金華兩頭烏。這種豬的外貌非常萌，頭尾黑白相間，讓人聯想到大貓熊。作為全國重點保護的8個地方豬種之一，金華兩頭烏也是製作金華火腿的主要原料。

金華火腿是一種以時間發酵的美食，製作的蜜汁火方QQ彈彈、梅菜扣肉肉酥味美，但消費量一直不高。為了提升金華火腿的知名度和銷量，金華火腿協會積極推動保護條例的修訂，舉辦火腿購物節等活動，

「豬景房」也是宣傳之一，讓更多人瞭解金華火腿和兩頭烏。目前，金華市有57傢俱備地標使用資質的企業，帶動當地養豬業的發展，也使金華火腿和兩頭烏逐漸為人所知。

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