防災避難包了嗎？　台南市民生百貨業者設置「防颱專區」

▲台南市長黃偉哲呼籲市民朋友，平時就要超前部署，準備好個人防災避難包，並事先至各大賣場採買防颱用品及緊急避難物品，做好防災準備，防範未然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著地球暖化造成極端氣候，一旦颱風來襲，更容易發生災情，每年5月至11月是颱風、豪雨好發季節，台南市長黃偉哲呼籲市民朋友，平時就要超前部署，準備好個人防災避難包，並事先至各大賣場採買防颱用品及緊急避難物品，做好防災準備，防範未然。

消防局為方便台南鄉親採買防災用品時能一次購足，有效提高民眾備置防災用品及食物之方便性，並持續配合內政部「2023年各賣場及網路平臺設置防颱暨防災專區計畫」，推動各大賣場設置防颱 (災)專區，即日起擴大至7月31日設置「防颱專區」，擺放防颱物資多樣化必備組合，可依各家庭成員如長者、行動不便者與嬰幼兒等特殊需求予以準備，並請市民朋友應備妥3日份的儲備食物及常用物品，以供災時可能帶來的各種意外狀況，落實自主防災準備。

此外，為積極落實各項防災整備政策，2023年消防署開發的「消防防災e點通APP」，除可即時提供民眾災害資訊及查詢防災資訊外，新增即時翻譯 方便外籍人士掌握災情，也藉此呼籲市民颱風警報發布後，要隨時注意颱風最新動態，做好事前防範工作，以確保自身安全。更多資訊可下載消防防災e點通APP：Google Play：https://pse.is/4gy8vt

App Store：https://pse.is/4dyfj3

或至「全民防災e點通（https://reurl.cc/KbvMRR）」、「消防防災館（https://reurl.cc/WrVD75）」查詢。

市長黃偉哲說，台南市政府歷年來持續推廣防災避難，為了落實防災工作，公私協力，結合公部門的救災量能，賣場業者的物資整合銷售有助於社區居民系統性的整備，面對各種天然災害時的應變知能，上下齊心努力，讓鄉親能做好全方位防災準備。

消防局局長李明峯表示，內政部為強化社區居民面對災颱風時之防災避難整備能力，持續推出「防颱專區」，期許社區能在現有防災知識外，更加有效率的準備防災物資，使社區更具有災害容受力，期望面對災害來臨時降低衝擊，增強社區災時應變的能力。