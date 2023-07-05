台北冠軍拉麵「鬼金棒」宣布漲價！　老饕支持：照樣吃爆

▲台北拉麵名店「鬼金棒」宣布調漲。（圖／記者鄒鎮宇攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台北超人氣排隊拉麵名店「鬼金棒」宣布再次漲價！鬼金棒粉絲團公告，因應近期半年內豬肉成本飆漲，拉麵、沾麵類品項預計將調漲20-30元。消息曝光後，不少饕客照樣力挺直呼「漲再多也擋不住我嘴饞」、「漲了！照支持」。

來自日本、多次獲得網友票選為全台拉麵第一名的拉麵名店鬼金棒今（5）日在臉書粉絲團「辣麻味噌拉麵 鬼金棒」公告，表示因應半年內豬肉成本飆漲，近期會再調漲售價，由於之前調漲的是應付到去年尚未調漲的價格，「這次大約一樣會調漲20-30元，調漲日期大約在月底」。

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針對此次調漲，鬼金棒進一步說明，「豬肉，花椒，醬油，味噌，柴魚等等價格都調漲了，我那個應付前八年的漲幅，撐不到一年，豬肉比去年多30元好嗎」。

消息曝光後，立刻掀起老饕紛紛力挺，「管他的！一樣吃爆」、「支持，默默邁向鬼棒700碗」、「漲再多也擋不住我嘴饞」、「漲了！照支持」；更有網友留言發問「若價格下來，會調回來嗎？」鬼金棒則回應表示「有降當然會降，但是明年度基本工資還會漲一次，即使九月後豬肉降不到兩個月，明年度一樣營運成本增加下，勢必也是會調漲的」。