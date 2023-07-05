不勝酒力！男醉倒住家巷口　熱心警抓他褲頭一路送回家

▲男子醉倒家門巷口，熱心警擔心他返家踩空階梯，一路抓他褲頭護送回家。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名46歲楊姓男子因不勝酒力，倒臥在路邊，警方獲報後隨即前往查看，確認他身體狀況並無大礙。但楊男喝酒醉走路不斷搖搖晃晃，員警擔心他返家會踩空階梯，便一路緊抓他的褲頭護送回3樓公寓住家，楊男與家人對警方熱心協助也表達萬分感激。

三民二分巡佐林春男、警員潘品霖3日3時許擔服巡邏勤務時，獲報有男子醉倒在建興路巷口，請求協助，立即到場關心瞭解。

員警到場後，發現這名楊男倒臥在路邊，趕緊連同119救護人員詢問該男子身體是否有不適，在確定其身體狀況無礙後，發現楊男一開口便傳出濃濃酒味，僅能勉強回答出警方問題。

▲巡佐緊抓著楊男的褲頭，深怕其重心不穩就一路滾下樓，楊男對警方的協助表達感激。（圖／記者賴文萱翻攝）

楊男表示，自己純粹是因不勝酒力才會不小心摔倒在路邊，自己家就在旁邊公寓樓上而已。但員警見他酒醉走路搖搖晃晃，恐有踩空階梯安全疑慮，於是陪同走上3樓護送返家，期間巡佐緊抓著楊男的褲頭，深怕其重心不穩就一路滾下樓。

楊男與家人對於警方的熱心協助表達萬分感激，警方呼籲，外出聚餐飲酒，一定要審酌自己的能力，切勿飲酒過量導致無法控制自身言行而衍生事端，且絕不酒後駕車，以尊重自己與其他用路人的安全，避免憾事發生。