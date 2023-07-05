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社會 社會焦點 保障人權

女童數學全班第2有內幕！竟是狼師洩題讓她練習　趁機猥褻摸胸

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲屏東國小老師猥褻11歲少女。（示意圖／CFP）

記者劉人豪／高雄報導

屏東一名國小數學老師，洩題給11歲少女練習，並趁少女在寫段考題目時出手猥褻摸胸，少女事後回家跟母親提起此事，才讓狼師惡行曝光，高等法院高雄分院依強制猥褻罪，判老師有期徒刑3年10個月。

判決書指出，該名男老師2015年在屏東某國小任教，2019年擔任少女的數學科任老師，2019年11月27日中午午休時，在電腦教室內利用少女練習數學題時，自少女後方伸出雙手往前抱住少女腰部，再往上撫摸少女胸部；之後再伸出左手自後穿過少女左手臂，以左手食指撫摸少女左乳頭。少女2020年將此事告訴母親，少女前姊夫輾轉得知後通報該國小，校方依法通報才讓事件曝光。

審理時老師辯稱，午休期間他在車上吃飯，並未在電腦教室內。也不可能將數學段考題目事先交給少女練習，第2次數學段考，其他同學也得高分，是因為他出重複題目讓同學練習。且如果少女於段考前1天被他摸胸部、乳頭，應會有學習上之影響，但少女數學還是考高分，可見並未猥褻對方。

而少女表示，當時被老師叫去電腦教室，老師打開電腦後裡面有很多題目，她寫完電腦上的題目，老師說那是考試的題目，寫到一半就被老師環抱摸胸，「我很害怕，沒有講話」，老師還左手食指摸左邊的乳頭，有上下移動，六年級上學期段考比較高分，是老師先給她寫過題目。

法院審酌，少女第1次至第3次段考數學成績分別為46分、96分、75分，少女第2次段考數學成績為96分，排名全班第2名，與第1次、第3次段考相較，數學成績明顯提高。認為老師用電腦命題第2次段考數學考題，將該考題提供給少女觀看、練習，才會讓少女拿下高分。

法院認為，少女過去無情緒相關問題，在事件發生後，出現明顯的反覆經驗創傷、逃避、過度警醒、焦慮及失眠困擾，也有自傷行為，有明顯創傷後壓力症候群的相關症狀，認定老師有對少女猥褻，屏東地方法院依強制猥褻判老師有期徒刑3年10個月，老師不服上訴，高等法院高雄分院認為原判決並無不妥，駁回上訴。本案仍可上訴。

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