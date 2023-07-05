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大陸 大陸焦點 特派現場

「真人版晴子」變私密片女主角！揭原因喊告：不能就這樣過了

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸網美小野，因外型清秀、愛打籃球，有著「真人版晴子」的美譽，在抖音上吸引600萬粉絲追蹤。然而，近日網路上卻出現多部小野的私密影片，讓小野不得不出來回應，直言是被惡意AI換臉，目前已蒐證，要這些人接受法律的制裁。

▲▼「真人版晴子」私密片瘋傳！認了遭AI換臉：沒有辦法就這樣過了。（圖／翻攝小野微博、抖音） 

▲「真人版晴子」小野。（圖／翻攝小野微博、抖音）

小野表示，先有粉絲私訊告知出現私密片，起初她以為是被網友惡搞，便不打算公開回應。沒想到，越來越多網友在她的社群下方留言、開黃腔及捏造色情謠言，讓她無法接受，因為有些人明知這些影片是被AI換臉，卻仍拿來分享跟販售，「我認為這件事情沒有辦法就這樣過了」。

▲▼「真人版晴子」私密片瘋傳！認了遭AI換臉：沒有辦法就這樣過了。（圖／翻攝小野微博、抖音）

▲▼小野本不想對換臉影片回應，但太多網友造謠、散布。（圖／翻攝小野微博、抖音）

▲▼「真人版晴子」私密片瘋傳！認了遭AI換臉：沒有辦法就這樣過了。（圖／翻攝小野微博、抖音）

「被造謠者無需自證，我只想維權​​​」，小野發出律師聲明稿表示，小野嚴厲譴責被惡意偽造的淫穢內容在網路上發布、傳播甚至用以營利，因此要求刪除；另外，部分網友不明事情真相，散布大量侮辱、毀謗的言論，嚴重影響小野的工作及生活。

小野指出，製作、散布及販售營利的惡意者，已涉嫌侮辱、誹謗罪，也侵犯名譽權、肖像權；另外，要求網友理性發言，不得以任何形式侵害小野的合法權益，上述兩項都將積極採取法律手段維護合法權益。

網友看完紛紛留言，「支持維權」、「必須要讓造謠者接受法律制裁」、「支持小野」、「抱抱寶寶，你有我們」、「第一支持小野，我們永遠在你身後」、「小野要開心」、「支持小野維權！加油」。

▼小野律師聲明如下。（圖／翻攝小野微博、抖音）

▲▼「真人版晴子」私密片瘋傳！認了遭AI換臉：沒有辦法就這樣過了。（圖／翻攝小野微博、抖音）

▲▼「真人版晴子」私密片瘋傳！認了遭AI換臉：沒有辦法就這樣過了。（圖／翻攝小野微博、抖音）

▲▼「真人版晴子」私密片瘋傳！認了遭AI換臉：沒有辦法就這樣過了。（圖／翻攝小野微博、抖音）

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