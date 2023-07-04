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人妻陽台擁吻公公：只是安慰　夫開門目擊崩潰「要嘴對嘴這樣親」

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲人妻「嘴對嘴」安慰醉公公，夫下班回家，開門目擊崩潰。（示意圖／翻攝自Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

一名鄭姓男子2014年與妻子結婚後，跟爸爸（鄭父）共3人一起住在新北市，不料2021年7月某日下班回家時，看見妻子跟爸爸竟在陽台擁吻，儘管妻子事後下跪祈求原諒，爸爸也在一旁勸他放下，但他堅持離婚並對爸爸提告。新北地院審理後，認定鄭父行為確實侵害鄭男配偶權，判處鄭父須賠償鄭男15萬元。

根據判決書指出，鄭男與鄭妻、鄭父一起居住在新北市，不料2021年7月2日下班回家時，目擊妻子與爸爸在陽台擁吻，質問後發現2人的不正當關係已持續一段時間，3人經談判後，鄭父同意搬走，並承諾不再與聯繫鄭妻，不料仍被他抓包2人偷偷約在公園散步，甚至做出親密動作，氣得堅持離婚並對爸爸提告。

鄭男出庭時，拿出3人談判時的錄音作證。錄音中可以聽見，鄭男大罵妻子說，「說什麼只是安慰，看他很可憐，可憐到嘴對嘴這樣親，只是安慰沒什麼意思，嘴對嘴叫安慰」、「妳說妳都不知道幾次了啊，整個疫情期間都在待家裡啦，我都覺得很詭異了」。

鄭男罵人時，鄭父也在一旁勸他與鄭妻和解，「好啦，不要想這麼多啦，越想越氣，不要想這麼多好嗎？我跟你講這樣，給她一次機會圓滿的家庭，慢慢來好嗎」、「好嗎，慢慢來，心平氣和，慢慢來，給她機會」。鄭男聽了則說「我是不想要圓滿的家庭嗎，要破壞就來破壞啊」、「我真的不想給她一個機會」。

另一支錄音則可聽見，鄭妻下跪向鄭男道歉，鄭男說「妳到底是在跪什麼啦」、「當我是白痴喔，到底多久了啦，跟我爸多久了」，鄭妻回答「你可不可以不要這樣，我跟你講真的不到一個月，我就頂多就這樣陪陪著他啊」，鄭男一聽到這句更加火大，大罵鄭妻「陪、陪、陪！陪到兩個抱在一起，抱在一起親在一起？」

另一支錄音則是鄭男質問鄭父的錄音。鄭男說，「你幾次了，不要跟我講只有昨天而已」，鄭父此時回答2次，讓他聽了情緒更加激動，直呼，「最好是2次啦，每次回來都發現你們鬼鬼崇祟，當我白痴喔，我是不想抓你而已啦」、「你為什麼要弄到我老婆，抱到我老婆，親到我老婆！」

▲▼夫妻淚崩。（圖／CFP）

▲鄭男最後堅持離婚並對爸爸提告。（圖／CFP）

針對指控，鄭父辯稱，當天因為喝酒有點醉意，在陽台上向媳婦（鄭妻）訴苦，媳婦基於親情才擁抱他打氣，過程中因不勝酒力才無意間觸碰媳婦的臉頰，兩人之間並無任何男女私情。

鄭妻則辯稱，當天她在陽台曬衣服，公公喝酒後在陽台抽菸，因為喝得有點茫，整個人站不穩倒向她，有碰觸到她的臉頰，剛好被下班的鄭男看到，「他硬要說我們在擁抱或親吻，但我們真的沒有，可是他不聽我解釋」。

新北地院法官審理案情，根據鄭男提供的錄影檔，以及鄭妻、鄭父在公園散步並做出親密動作的照片，認定鄭妻在婚姻存續期間，確實與鄭父有親密關係，侵害鄭男配偶權，審酌後判處鄭父必須賠償鄭男15萬元精神慰撫金，全案可上訴。

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