分析／侯友宜提「憲法九二」鞏固藍軍　兩岸考題直球對決賴清德

▲國民黨總統參選人侯友宜昨日接受媒體人趙少康專訪，表態支持憲法九二。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近期聲勢疲軟，主因在於藍營支持者認為侯「不夠藍」。因此黨內咸認，侯必須抓緊藍軍，而表態支持九二共識，就成了侯的必考題。侯昨（3）日透過媒體專訪終於表態支持「合乎中華民國憲法的九二共識」，讓許多挺侯派人士感到振奮，不只有助鞏固藍營基本盤，也是對民進黨賴清德的一場直球對決，反守為攻質問賴如何推動兩岸交流，也質問賴的台獨主張是否合乎中華民國憲法。

為了預做鋪陳，侯先在7月2日造勢大會，公開稱會接續前總統馬英九的執政經驗，延續國民黨原有的兩岸政策，讓馬英九大讚氣氛很熱。打鐵趁熱，侯隔天接受《少康戰情室》電視專訪，承諾按照「法治、透明、公開」3大原則，接受合乎中華民國憲法的九二共識，並反對一國兩制的九二共識，也反對蔡英文污名化九二共識。

對於侯友宜上述談話，侯競辦組織副召集人謝龍介讚「這是讓台灣穩定的路線」，也令許多挺侯派人士感到振奮。因為從獲得徵召以來，不管是媒體聯訪、政大、台大兩場座談，外界始終質疑侯的兩岸政策曖昧不明；此外，有中常委提案要求黨籍參選人落實包括九二共識在內的國民黨政策，侯的明確表態，則能化解質疑，進而鞏固藍軍。

不只如此，早在徵召之前，民進黨早就鎖定兩岸論述對侯友宜發起攻勢，5月10日新北市議會總質詢期間，賴清德發言人新北議員戴瑋姍便頻頻問侯，「是否承認九二共識」、「是否延續國民黨九二共識」。賴清德本人亦在5月 21 日公開問侯，要向國人清楚說明支不支持九二共識。由此以觀，侯的表態就是直球對決賴；不只正面承認「合乎中華民國憲法的九二共識」，還反守為攻質問賴如何推動兩岸交流，也質問賴的台獨主張是否合乎中華民國憲法。

儘管表態九二共識有諸多好處，但侯友宜稱「合乎中華民國憲法的九二共識」，似乎不如直接喊出「九二共識」那般簡潔有力。尤其，不管是國民黨政綱、馬英九執政8年，乃至於鴻海創辦人郭台銘的《和平宣言》，都標榜4個字的「九二共識」。相比之下，侯顯得謹小慎微。國民黨籍前外交官介文汲便說，侯只要表態支持九二共識就好了，不然有點「畫蛇添足」。

侯友宜的「憲法九二」，回到了馬英九執政時期所提的「不承認主權、不否認治權」的兩岸論述，但刻意強調了反對「一國兩制」的九二共識， 實則也是要破解綠營早已將「九二共識」與「一國兩制」劃上等號的操作。但是不可否認，近年來美中對抗，致使兩岸關係變化快速，「九二共識」雖是促進兩岸和平的定海神針，但兩岸關係已走到深水區，侯友宜此時談「九二共識」，不會只有恢復兩岸交流如此簡單而已。侯必須還要有更細緻論述，才能讓外界了解，他如何有能力創造兩岸和平的環境。