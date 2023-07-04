「戰爭沒贏家，和平無價」　賴清德盼美國提供必要武器並即時送達

▲副總統賴清德4日接見美國聯邦眾議院共和黨研究委員會（RSC）主席赫恩（Kevin Hern，R-OK）。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德4日接見美國聯邦眾議院共和黨研究委員會（RSC）主席赫恩（Kevin Hern，R-OK）時表示，面對中國威脅，台灣除了做好準備、增強國防，也希望跟民主陣營站在一起，發揮威懾的力量，他期待美國持續提供台灣必要武器，並且即時送達。

賴清德表示，台美已完成台美21世紀貿易倡議第一階段簽署，期待可以繼續完成後續完整的倡議，逐步簽訂雙邊貿易協定。他說，台灣也希望能夠加入區域經濟組織，也已經就跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）提出申請，如果能透過美國的協助順利加入，這將有助台灣與整個區域的經濟發展。

賴清德表示，台積電已在美國投資，台灣將這視為重組產業鏈的一環，台灣政府會協助台積電的對外投資；同時，他也請美國國會給予協助，幫助台灣跟美國可以簽署避免雙重課稅協定。

在安全合作議題上，賴清德表示，台灣會竭力維持印太和平與穩定，因為戰爭沒有贏家，和平是無價的。他說，當面對中國威脅，台灣除了做好準備、增強國防武力外，也希望與民主陣營站在一起，共同發揮威懾力量，並希望透過RSC的協助，讓美國持續提供台灣必要的武器，並能及時送達。

▼副總統賴清德4日接見美國聯邦眾議院共和黨研究委員會（RSC）主席赫恩（Kevin Hern，R-OK）。（圖／總統府提供）

