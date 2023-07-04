獨／高溫下大猩猩陣頭猛跳10mins　帥氣本尊現身：狂吸炮煙快窒息

記者黃資真／綜合報導

雲林四湖鄉參天宮廟進香活動日前出現2公尺高的黑猩猩賣力跳舞，由於當天氣溫高達36.9度，影片PO網後馬上爆紅，不少民眾更對在偶具裡揮汗操作的操偶師感到佩服。《ETtoday東森新聞雲》記者獨家訪問隱身在黑猩猩偶具下的29歲操偶師陳偉任，年輕又帥氣的他透露：「當天不只熱到爆汗，根本就差點窒息。」

陳偉任說，當天穿著大猩猩裝、頂著高溫跳舞根本就快要窒息，尤其服裝是由外往內抽風，而四周又正在施放鞭炮，所以偶具內部其實充滿了濃濃的鞭炮味，撐到結束脫下扮裝後，險些暈倒。

▲陳偉任本職為舞者。（圖／翻攝自IG：chueh_ya，下同）



其實陳偉任本職為B-boy舞者，透過鍾藝劇團團長的邀約，接下操偶師的工作，當時聽到得穿著大猩猩裝表演，只覺得很幽默，實際練習後才發現苦不堪言。

「一開始只是穿著做出大猩猩動作而已，但只穿2、3分鐘就受不了了！」曾穿過電音三太子的陳偉任，面對這項挑戰也難以馬上上手，但在練習幾個月後越來越靈活，甚至能穿著大猩猩裝跳街舞，團長更突發奇想，要他把動作融入在表演中，才變成現在的演出模式，沒想到突然爆紅。

雖然跳舞期間熱到快昏倒的次數，已經多到數不清，但陳偉任仍堅持「身為一個表演者，跳完是一定要有的素質」，雖然大多數人認為的廟會活動都很嚴肅，但他也期盼表演不要被框架限制，希望越來越多人能夠看見這項特別的廟會表演！