幕後／「有比謝立功、賴香伶強？」　民眾黨桃市黨部推2素人惹議

▲民眾黨主席柯文哲日前宣布提名李慕妍、馬治薇參選桃園市立委，引發黨內譁然。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前在桃園行程時，宣布提名李慕妍出戰桃園第六選區八德、馬治薇出戰桃園第一選區蘆竹，引發黨內譁然，2人不僅知名度不夠、學經歷也不出色，與黨內定調的「精兵策略」目標完全不符。據了解，上周的中央委員會中對2人也有不少討論，但考量到黨內對2人不熟悉且背景資料揭露也不夠完整，因此邀請2人親自出席本周的中央委員會「面試」。

民眾黨28日中央委員會拍板推出首波區域立委人選，現任區域立委陳琬惠參選宜蘭、張其祿出戰台北市第八選區、前立委蔡壁如挑戰台中市第一選區。而該次會議也有討論到桃園的立委人選，但經討論後，曾遭到3分之2的委員反對，主要疑慮在於對李慕妍、馬治薇2人學經歷仍有疑慮。

儘管桃園市黨部主委黃成峻北上替子弟兵辯護，但仍無法取信於黨中央，最後決定邀請2人出席本周的中央委員會「面試」。據了解，還有委員在會議中直言，連在基隆經營多年的謝立功、積極布局桃園的現任立委賴香伶，都沒能在首波決策名單就獲得青睞，「李慕妍、馬治薇2人有比謝立功、賴香伶強嗎？」

據了解，就在柯文哲於桃園跑行程過程宣布要提名李慕妍、馬治薇2人參選立委後，馬上就有桃園地方人士向民眾黨「示警」，指李、馬2人的背景不單純，與親中團體統促黨往來密切，要民眾黨務必多加留意。

針對李慕妍、馬治薇2人的爭議，民眾黨表示，選戰都是要代表黨，外界的聲音都有參考，但重點還是回歸到個人本質與表現，中央委員想更認識了解他們的理念與價值，因此預計本週安排他們到現場和大家聊聊。

黨內人士說，李慕妍、馬治薇2人都是很素的素人，黨中央對2人的認識也不夠深，不了解理念、論述能力；且地方上也有疑慮2人是否撐得起立委選戰，甚至是幫忙主席柯文哲打陸戰、扎根基層等，因此希望2人本周到中央委員會進一步了解。

黨內人士指出，2022年市議員選舉因為廣泛提名、沒有仔細審核，因此有不少候選人一路從黨提名、登記參選都沒事，直到正式公告後才爆出酒駕等黑料，人選無法更替，導致黨挺不挺都很尷尬。為了避免重蹈覆轍，因此本次提名不僅要力行精兵策略外，對於人選的審核也格外審慎。