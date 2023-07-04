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幕後／「有比謝立功、賴香伶強？」　民眾黨桃市黨部推2素人惹議

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲今天率民眾黨桃園市黨部幹部與發言人等人到蘆竹區五福宮參香，會後為幹部等人加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民眾黨主席柯文哲日前宣布提名李慕妍、馬治薇參選桃園市立委，引發黨內譁然。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前在桃園行程時，宣布提名李慕妍出戰桃園第六選區八德、馬治薇出戰桃園第一選區蘆竹，引發黨內譁然，2人不僅知名度不夠、學經歷也不出色，與黨內定調的「精兵策略」目標完全不符。據了解，上周的中央委員會中對2人也有不少討論，但考量到黨內對2人不熟悉且背景資料揭露也不夠完整，因此邀請2人親自出席本周的中央委員會「面試」。

民眾黨28日中央委員會拍板推出首波區域立委人選，現任區域立委陳琬惠參選宜蘭、張其祿出戰台北市第八選區、前立委蔡壁如挑戰台中市第一選區。而該次會議也有討論到桃園的立委人選，但經討論後，曾遭到3分之2的委員反對，主要疑慮在於對李慕妍、馬治薇2人學經歷仍有疑慮。

儘管桃園市黨部主委黃成峻北上替子弟兵辯護，但仍無法取信於黨中央，最後決定邀請2人出席本周的中央委員會「面試」。據了解，還有委員在會議中直言，連在基隆經營多年的謝立功、積極布局桃園的現任立委賴香伶，都沒能在首波決策名單就獲得青睞，「李慕妍、馬治薇2人有比謝立功、賴香伶強嗎？」

據了解，就在柯文哲於桃園跑行程過程宣布要提名李慕妍、馬治薇2人參選立委後，馬上就有桃園地方人士向民眾黨「示警」，指李、馬2人的背景不單純，與親中團體統促黨往來密切，要民眾黨務必多加留意。

針對李慕妍、馬治薇2人的爭議，民眾黨表示，選戰都是要代表黨，外界的聲音都有參考，但重點還是回歸到個人本質與表現，中央委員想更認識了解他們的理念與價值，因此預計本週安排他們到現場和大家聊聊。

黨內人士說，李慕妍、馬治薇2人都是很素的素人，黨中央對2人的認識也不夠深，不了解理念、論述能力；且地方上也有疑慮2人是否撐得起立委選戰，甚至是幫忙主席柯文哲打陸戰、扎根基層等，因此希望2人本周到中央委員會進一步了解。

黨內人士指出，2022年市議員選舉因為廣泛提名、沒有仔細審核，因此有不少候選人一路從黨提名、登記參選都沒事，直到正式公告後才爆出酒駕等黑料，人選無法更替，導致黨挺不挺都很尷尬。為了避免重蹈覆轍，因此本次提名不僅要力行精兵策略外，對於人選的審核也格外審慎。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲今天受訪時，針對新北市餵藥風波侃侃而談。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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