高雄女超商ATM領5千忘了拿　她伸手A走下場曝...還錢再罰8千

▲ATM領款示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名柳姓女子到超商ATM領款5000元，她一時疏忽忘了把錢拿走，店內一名陳姓女子發現後假裝在購物，走到ATM前「伸手」拿錢拿走，柳女1分鐘後匆匆回來找，卻發現5000元不翼而飛，當場報警處理。陳女雖辯稱自己沒拿，但法官根據超商的監視器畫面，認定5000元是陳女拿走的，依侵占罪判處罰金8000元。可上訴。

判決指出，翁姓女子是在去年1月24日中午時許，到超商ATM領款，她領了5000元後，一時疏忽忘了把錢拿走，走到超商外才驚覺，趕緊衝回店內察看，沒想到，才短短1分鐘卻發現錢已不見了。

柳女趕緊聯絡提款機銀行的客服人員，確認自己的帳戶已被扣款5000元，也就是ATM有吐出5000元，但ATM附近卻沒有人，柳女於是報警處理，並調閱監視器畫面後，發現柳女領完錢後，陳女就在ATM附近，而且有伸手在ATM拿東西的動作，因此認為錢被陳女拿走，報警提告。陳女在警詢時否認犯行，但全案仍被移送、起訴。

法院審理時，法官檢視監視器畫面，發現柳女操作完ATM後，僅取走提款卡，遺留現金在出鈔口而離去後不久，陳女隨即走往自動櫃員機方向觀看後，並回頭轉身並走到貨架位置，右手放在頭上往收銀台方向察看，再走回到自動櫃員機位置並伸出右手拿取物品，之後轉身將物品放置褲子右後方口袋後，背對著自動櫃員機，並在柳女急忙返還查看之際離開現場，因此認定陳女拿走了5000元，依照侵占離本人持有物罪，判處她罰金8000元，全案可上訴。