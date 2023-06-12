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社會 社會焦點 保障人權

2天狂扣15次110！亂報有糾紛有命案　高雄大叔下場曝

▲▼小港社維法 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲盧姓男子（左）狂打110，讓警方疲於奔命。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市小港區一名盧姓男子（43歲）在10、11日兩天內，無故撥打110報案電話共15次，一下子說有糾紛，一下子說有命案，一下子又說自己身體不舒服，讓警方疲於奔命造成執勤困擾，經員警勸阻不聽後，警方決定依違反社會秩序維護法，將他移送高雄地方法院簡易庭裁罰。

▲▼小港社維法 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方獲報趕到超商查訪盧男（右）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，盧男10日撥打110謊報糾紛，警方到場後，盧男改口胸悶，經聯絡救護人員到場查看後無明顯異狀，警方為避免危害，於是請盧男回派出所短暫休息。

▲▼小港社維法 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方將盧男（左）帶回警局。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

但盧男前腳剛離開，又開始不斷撥打110電話，總共打了15通，內容大多為請求警方協助、發生糾紛、發生命案、情緒不穩定等謊報案件，影響警方執勤，警方屢勸不聽後，決定依違反社會秩序維護法第85條第1項第4款「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者」，移送高雄地方法院簡易庭裁罰。

小港警分局提醒，警察資源有限，不能讓少數人藉故騷擾，浪費社會資源，民眾撥打110電話並連續謊報案件，影響警方即時處理緊急事件，可能涉及相關刑事或行政責任，呼籲民眾勿以身試法。

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