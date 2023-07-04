男童戴「智慧手錶爆炸」灼傷恐植皮　疑某牌產品…業者回應了

▲男童戴智慧型手錶突爆炸，雙手多處燙傷。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近日一名新北10歲男童，手上的智慧型手錶突然爆炸，讓他右手臂2度灼傷，恐需要進行植皮手術。該事件引發網友討論，也有網友認為該手錶跟某知名廠牌神似。對此，業者也有話要說。

男童在上月30日下午，戴智慧型手錶準備去補習班，不料手錶突然爆炸自燃，火勢沒多久就滅了，但男童的右手臂2度灼傷，一旁店家發現後幫他抹藥，到補習班後，老師幫他叫救護車送醫，男童未來恐需要植皮。男童手錶戴了4年多，過去都沒問題，而該款手錶十分受小孩喜愛，有很多家長購買。

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對此，「About Time 關於時間」在臉書回覆說，我們也有關注到此新聞，不過從新聞的照片看不出來是是哪一家手表廠商的產品，不過可以跟您說明的是，從上周到今天，我們都沒有接到有任何客戶跟我們反映，畢竟若發生這樣的事情，我們應該會在第一時間收到家長的反應。」

About Time 關於時間表示，「我們相信目前所有兒童手錶的廠商都在試圖釐清發生問題的品牌是哪一家，我們也在打聽中，若確認了以後，我們也會盡快讓大家知道，也讓各位安心，打聽到品牌我們也會第一時間讓您知道，您也會比較安心繼續使用。」

也有人說，「請務必持續更新結果，畢竟跟貴司的手錶長得太像了。加上我家的手錶（二代）充電很差，耗電很快，上週就完全無法充電了。才使用3個月耶。實在很讓人擔心貴司的品質。」

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