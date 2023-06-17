北中南設攔截網「擄鴿」逼付贖金才放鳥　不給錢就折翅凌虐

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲報案，有民眾因全台正在舉辦賽鴿活動，在賽鴿必經地點之山區、河谷截獲賽鴿，並向鴿主要求每隻5千元至2萬元不等的贖金，若不從就殘忍折翅、凌虐，讓鴿主只能乖乖付錢放鳥。

警方調查，35歲的陳姓男子，找來8名同夥，趁全台正在舉辦賽鴿期間，竟然在北中南等地賽鴿必經之路的山區、河床架設捕鴿網，最後將賽鴿截獲後，依據不同身形以及腳上腳環向鴿主恐嚇。

▲北市刑大查獲擄鴿勒贖集團，並逮捕9人到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，陳男依照不同賽鴿的等級，透過眼睛、翅膀等確認賽鴿是否強壯，並依此為依據向鴿主勒贖5千至2萬元不等的贖金，只要鴿主不給錢就凌虐、剪斷鴿子腳、折斷翅膀。

該擄鴿集團分工細膩，區分為網鴿手、話務手(恐嚇被害人)、報馬仔(把風)、收簿手、車手頭、提款車手等，成員並分散全台各地，警方鎖定陳男等9人進行追捕。

▲北市刑大查獲9名集團成員，架設攔截網擄鴿，並向鴿主恐嚇付錢放鳥。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在日前查獲9人到案，並且起獲毒品安非他命、海洛因、現金31萬多元，另外還有「肉票照片」、賽鴿腳環等證物，訊後依照組織、毒品、洗錢以及恐嚇取財等罪嫌送辦。