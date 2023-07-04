▲滷味品項超多。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人沒頭緒要吃什麼時，會選吃滷味，琳瑯滿目的配料任君挑選。日前「Social Lab社群實驗室」公布3個月內「網友熱議8大滷味配料 網路聲量排行」，曝光前三名是豆腐、豆干、米血。至於原因則是3品項CP值高，便宜量多又有飽足感，很多人覺得比較划算。

「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」，追蹤近三個月內「滷味配料排行」話題的網路聲量表現，而8大滷味配料排行為「1.豆腐」、「2.豆干」、「3.米血」、「4.鴨血」、「5.鴨翅」、「6.甜不辣」、「7.大腸」、「8.高麗菜」。

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Social Lab也公布前三名的評價，「豆類便宜，CP值又超高，月底快沒錢的時候就會點」、「我也喜歡夾一堆豆類，每次吃到後面，總覺得豆腐豆乾怎麼都不會減少。」原來大多夾豆腐、豆干的人認為，豆類品項價格較便宜，且吸飽滷汁、有飽足感。喜愛米血、鴨血的人則通常是口感派的，「吃滷味最喜歡吃脆脆的米血，也愛吃Q軟的鴨血。」

據《東森新聞》報導，有滷味攤老闆透露品項銷量，發現近期確實是能「吃粗飽」的品項受歡迎，像是豆干、米血，不過若要說賣最多的，老闆認為是王子麵。另外，因為店家有推出套餐，價格比單點優惠，所以也有很多人直接選套餐，「現在大家景氣都不好，大家就是比較省，」