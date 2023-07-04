短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物！過來人：請三思

▲熊貓外送員背影照掀起討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



記者崔子柔／綜合報導

外送平台與現代人的生活密不可分，路上常可見外送員的身影。一名網友近日拍下一名外送員的背影，穿著短裙露出長腿，吸引超過6千人按讚，不過不少當地人則透露，圖中主角其實是男性。

網友昨（3）日將照片PO上臉書社團「爆廢公社二館」，畫面中可見，一名長髮外送員穿著黑色短裙、膚色絲襪及高跟鞋，背影看起來相當苗條，吸引超過6700人按讚。

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▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



留言區不少網友透露，圖中主角平時在苗栗竹南地區服務，並指出「竹南頭份這邊常出現」、「但是他是男的，黑絲他也會穿」、「她是跑我們這的妹妹⋯這張算穿的保守了」、「沒錯哦，頭份竹南傳說人物」、「苗栗有名的外送員」、「她是男兒身」、「你們知道他其實是男的嗎」、「在地人提醒，路過看過請三思」。

不過也有不少人稱讚，「這個小費我會給多點」、「我打算從明天開始到圍爐三餐都叫熊貓」、「遇到這種，他後面的外送我都包了」、「可惜不能指定外送員」、「跑熊貓的女生都這麼正的嗎」、「感覺是宣傳麻豆」。