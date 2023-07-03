郭台銘下高雄訪國民黨戰將李明璇　再次重申「0到6歲國家養」

▲鴻海創辦人郭台銘今日下午到訪高雄，拜訪國民黨立委參選人李明璇。（圖／李明璇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（3）日下午到訪高雄，拜訪國民黨立委參選人李明璇，李明璇會中向郭台銘強調無私團結最重要，也感謝郭董的大力支持，她將全力以赴努力翻轉綠地使藍天再現；會後郭台銘見到李一歲半的女兒「小愛比」，當下也立刻向李明璇一家再度重申0～6歲國家養的重要性，還幽默表示要向郭的兒子郭守正一樣多生幾個。

李明璇表示來者是客，除了感謝郭台銘以行動表達對自己的力挺，同時也當面向郭表達無私團結是當前最為重要的事情，下架民進黨絕對是唯一的目標，國民黨面對的對手不是弱雞，是有龐大資源的怪獸，如何打贏這隻大怪獸，才是所有人都該思考且放在最高指導原則裡的。

郭台銘也向與會者細數過去努力奔走採購疫苗的過程，分享他為台為民的擔憂，看見像李明璇這樣勇敢的年輕人在艱困選區作戰他一定全力支持，更對李明璇投入艱困選區的勇氣表達高度讚賞，李明璇則當面向郭董強調她投入艱困選區不為個人而是希望進到體制內為人民真正做事，並提振藍營士氣。

李明璇認為，下架民進黨，守護中華民國是在野陣營的最大目標，也是社會的最高度共識，現階段最重要的就是團結所有該團結的力量，結合所有應該結合的人，包括民眾黨主席柯文哲。李明璇更認為，共同團結全民的力量不再讓民進黨一黨獨大是所有全國所有人民的使命及義務。