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社會 社會焦點 保障人權

澎湖無菜單餐廳擅用明星照代言　不甩高捷下架留言...照片還在

記者陳洋／澎湖報導

上個月才引起4萬1無菜單料理遭嫌菜色不等值風波的澎湖一家餐廳，現在又出狀況了，因為業者引用演員高捷的照片做為廣告，讓高捷本人直接留言要求拿下照片，業者看了之後只說「不回應」。

▲▼無菜單餐廳又惹禍 擅用明星照片代言 引出高捷本尊留言。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖餐廳「后宮私廚」葉姓老闆曬出與高捷合照，卻拿來用作餐廳打廣告，引出高捷本人留言制止 。（圖／記者陳洋翻攝）

由葉姓業者經營的無菜單料理餐廳，上個月才爆出以4萬1價格接待一團22名遊客，卻遭嫌菜色根本不等值的風波，現在，連演員高捷也出面講話了。

因為業者PO了自己和高捷的合照，頁面下方卻是宣傳4萬1無菜單料理，讓高捷留言說「照片是給你自己留念的，不是讓你廣告的」，要求業者照片下架。

▲▼無菜單餐廳又惹禍 擅用明星照片代言 引出高捷本尊留言。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖餐廳「后宮私廚」葉姓老闆曬出與高捷合照，卻拿來用作餐廳打廣告，引出高捷本人留言制止 。（圖／記者陳洋翻攝）

但業者相應不理，有民眾認為，對於有名人代言的廣告，他也不覺得能提高他對商品的興趣，商品好不好還是要自己感受最準，但沒有經過人家同意，就用人家的照片來廣告，這就很不尊重人了。

▲▼無菜單餐廳又惹禍 擅用明星照片代言 引出高捷本尊留言。（圖／記者陳韋男攝）

▲由葉姓業者經營的無菜單料理餐廳，上個月才爆出以4萬1價格接待一團22名遊客，卻遭嫌菜色根本不等值的風波。（圖／記者陳洋翻攝）

業者擅用照片廣告的事，不僅是高捷本人留言，連高捷的經紀公司也跟著留言要求撤下，否則不排除走法律程序，不過業者方面選擇不回應，截至目前為止，高捷照片依舊還是在業者的頁面上沒有變動。
 

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