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快訊／炎亞綸「花3hrs完成筆錄」現身了　5字回應：不要亂猜測

記者黃彥傑、張君豪、戴若涵／台北報導

MeToo狂燒！日前「抖音男神」耀樂指控，16歲時遭炎亞綸強迫性交、偷拍性愛影片，影片更慘遭外流。對此，炎亞綸6月21日無預警闖入耀樂記者會鞠躬道歉，但形象已重創。炎3日上午到台北市婦幼隊接受約談，並於中午12時40分左右完成筆錄。

▲▼ 炎亞綸 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲炎亞綸筆錄後現身。（圖／記者黃彥傑攝）

由於炎亞綸涉及妨害性自主、兒少性剝削條例，台北市婦幼隊3日上午9時30分約談炎。炎亞綸3日上午9時40分左右在2名律師的陪同下到案說明。

據傳，性愛影片是在台北市士林區拍攝，警方將釐清拍攝影片的過程中是否違反當事人意願，是否有其他人協助拍攝。另外，士林地檢署同步指揮北市婦幼隊警員發動搜索，警方懷疑炎亞綸拍攝未成年性愛影片不只一宗，預計將搜扣平板、筆電、手機等相關3C物品進行過濾，要進一步釐清案情。

據了解，炎亞綸到案時乘坐的車輛是婦幼隊的公務車，警方為確保炎亞綸會到案，3日上午由隊員駕駛偵防車載其到案，預計筆錄將於中午結束。

歷經約3小時的筆錄過後，炎亞綸於12時40分身穿白色上衣、戴著黑色口罩現身，面對媒體詢問，警方懷疑不只一起偷拍案，他僅低調回應，「不要亂猜測」，並謝謝媒體關心。

▲▼ 炎亞綸今現身警局做筆錄 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲炎亞綸乘坐婦幼隊偵防車現身警局製作筆錄。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼耀樂事件說明，炎亞綸親赴現場鞠躬道歉。（圖／記者湯興漢攝）

▲耀樂事件說明，炎亞綸親赴現場鞠躬道歉。（資料圖／記者湯興漢攝）

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