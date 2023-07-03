艾怡良金曲出包　他點「頒獎5巧合」！網嘆：一步步被導向錯誤

▲艾怡良頒獎鬧烏龍成為金曲獎最大討論焦點。（圖／台視提供）

記者施怡妏／綜合報導

金曲歌后艾怡良在金曲頒獎典禮上擔任頒獎人，頒發「最佳單曲製作人獎」看錯名字，讓陳建瑋上台致詞到一半突被打斷，才發現真正得獎人其實是嘟嘟和周已敦，就有網友指出，這件事情有5個巧合，剛好一次全碰上，才造成烏龍事件，「只能說，是運氣不好也是疏忽啊」。

頒獎片段上傳到YouTube上，底下有網友留言指出，這起翻車事件，剛好有5大巧合，第一個是卡片設計讓人看不懂；第二個是簽名太醜，「陳建『騏』的手寫簽名是用畫圈的」；第三個是，艾怡良喊救我時，司儀救場說出入圍者有「陳建」二字的入圍者；第四個則是，入圍者和評審長名字前兩字相同；第五個則是，搭檔對象剛好是外國人James Fauntleroy（詹姆斯福特爾羅伊），看不懂中文無法立刻幫助。

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有網友認同回覆，「艾怡良是一步步被導向錯誤，在她最需要幫助最無助的時候，得到了一個錯誤的方向，她無法思考的窒息情況下，只能閉眼緊抓」。

另外，也有網友在PTT發文，「艾怡良出包共幾種巧合？」底下就有網友指出，雖然卡片設計讓人看不懂，但是頒獎前都會放影片「入圍的有」，名字同樣印卡片且更易辨識，「艾怡良不用心是真的」。還有網友表示，卡片上方的得獎作品印刷字神奇地被略過，「純粹覺得為何上面的字被她隱形化」。

▲第34屆金曲獎得獎卡設計引討論。（圖／翻攝自Instagram／temateli）

針對烏龍事件，艾怡良先是發文，「真的很對不起大家，所有的音樂人！我會好好反省，希望大家再給我機會」，隨後又開直播，艾怡良難掩自責情緒不斷痛哭，經紀人原本建議她晚點再發表聲明，「但是我真的很想跟大家抱歉，建瑋老師對不起，建騏老師對不起，不是他們的問題，是我的問題，這是我第一次要用雙語頒獎，我其實真的蠻緊張的」。

艾怡良在直播中爆哭表示，「如果可以的話，請你們再一次給我機會參與金曲獎，無論我是用什麼身份，掃廁所或訂便當，希望你們可以再接納我一次」，並再次對於所有評論的人表示，「謝謝你們這樣評論我，我才會更進步，謝謝你們的指教，也謝謝幫我緩解這狀況的朋友」。