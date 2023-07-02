中山高北上3部小客車踫撞1翻覆　車流回堵1公里

▲國1 北上平鎮系統附近發生3部自小客車踫撞事故，其中1部車翻覆於內側車道。（圖／國道公路警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

國道1號北向64.6公里處2日下午發生3車踫撞事故，其中1部自小客翻覆內側車道，1人腳部擦挫傷並未送醫，這起事故造成後方回堵約1公里，現場清理於30分鐘後全線恢復通車。

▲▼警方將事故車輛吊離清理後恢復全線通車。（圖／國道公路警察局提供）

國道警方表示，第一大隊於2日下午15時44分許接獲用路人報案，在國道1號北上64.6公里有車禍事故，現場為3部小客車踫撞事故，45歲的鄭姓男子駕駛小客車行駛在內側車道，疑似未注意車前動態撞擊前方42歲趙男駕駛的小客車，導致趙男車輛翻覆，並波及到53歲的林男駕駛的小客車，3車駕駛的酒測值皆為零。

現場3車道，占用內側車道，其中一人腳部輕微擦挫傷無大礙不需就醫，巡邏車抵達前已由救援隊協助排除至分隊處理。這起翻車事故造成後方回堵約1公里，事故現場經吊離事故車輛後於16時10分清掃完畢，全線恢復通車。事故後方回堵約1公里，車流疏解中。

國道公路警察局呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，隨時注意前方動態，避免超速及任意變換車道等，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。