高鐵祭回數票限時優惠！7／1起3個月內「搭好搭滿」　最多享55折

▲台灣高鐵7月起推出回數票限時優惠，搭好搭滿將可獲最多55折優惠券。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

高鐵祭出回數票限時優惠，7月1日到9月30日止，只要將回數票搭乘次數使用完畢，搭好搭滿就可獲得最多55折電子優惠券，優惠券兌換車票不限本人使用。

台灣高鐵目前回數票依旅客搭乘不同頻率，提供二種優惠方式，包括優惠效期30天內搭乘10次，票價為自由座82折，以及優惠效期60天內搭乘8次，票價為自由座的92折。二種回數票均可於優惠期限內搭乘任一班次之自由座車廂，受經常往返二地旅客或通勤客歡迎，回數票採「記名制」，限持卡者本人使用。

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為鼓勵旅客多利用高鐵，台灣高鐵今(15日)宣布推出回數票限時優惠，凡購買或續購回數票且同時登錄TGo會員帳號，在7月1日至9月30日期間，將已購買回數票搭乘次數使用完畢者，即獲贈不限區間之標準車廂對號座電子優惠券一張。

其中回數票總票價未滿2200元贈送75折券；介於2200至5000元，贈送65折券；超過5000元則可獲得最高優惠55折券。每會員每月累計最多贈送3張電子優惠券；搭乘完畢並符合優惠資格者，高鐵將於次月15日將優惠券歸戶到旅客購票時登錄會員帳號，當天即可馬上使用。

高鐵舉例，若旅客購買30天、10次的台北-台中回數票，總票價為5535元，如於7月25日搭完第10次，8月15日即可獲贈55折電子優惠券，當日即可透過TGo會員網站兌換，以55折優惠換購不限區間、不限車次標準車廂對號座車票一張，適用搭乘日至11月30日止，車票不限本人使用，疏運期間不適用。