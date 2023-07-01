騎「鬼之彎道」男消失16hrs...竟是摔落山坡　女友靠手機定位救命

記者高堂堯、游瓊華／南投報導

南投市一名曾姓男子在6月29日晚間騎機車經過被稱為「鬼之彎道」的彰南路三段時，過彎時機車撞上護欄，整個人摔落邊坡果園，雙腳骨折、手機又放在機車裡，無法對外求救。男子失聯後，家人發現不對勁，報警求援，警方歷經16小時在男子行經路段來回尋找10多次，終於找到摔到2層樓深的外邊坡、全身是傷的曾男。

▲曾男摔車後，在邊坡躺了16小時才被人發現。（圖／記者高堂堯翻攝）



▲曾男家人到彰南路三段只見到撞毀的機車，沒看到人影，心急地向警方求援。（圖／記者高堂堯翻攝）



南投分局半山所表示，6月29日晚上8時接獲民眾報案，兒子失聯，透過兒子女友手機定位發現，兒子人在彰南路三段附近，但到現場只見機車撞毀於彰南路三段路旁草叢，不見人影，遂報案求助，經半山所派員前往查看，發現曾姓騎士手機及錢包等貴重物品均置於車上，但查詢當日並無該處事故及送醫紀錄。

警員莊哲綸、李宥鋐隨即冒雨於周邊搜尋1個多小時，終於發現曾男倒臥約二層樓高路外邊坡下，立即通知119派員吊掛送醫急救。曾男被發現時，已經在邊坡躺了16小時，所幸警方即時尋獲，送醫後己無生命危險，警方呼籲駕駛人行經路口、彎道等路段應減速慢行，以確保行車安全。