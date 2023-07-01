漢堡王55折、麻古現折百元！　foodpanda「7月激省優惠碼」懶人包

▲foodpanda7月優惠碼懶人包。（示意圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

最新外送優惠來了！外送平台「foodpanda」的「7月激省優惠碼」一次看，這個月不僅有漢堡王、肯德基最低下殺55折起，還有數間手搖店滿額最高現折100元好康，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

●美食外送

1.即日起至7月15日凡輸入優惠碼「爽吃夏夏叫」，指定地區可享「美食外送下單滿199元打79折」優惠，最高現折100元，每人限用3次。

2.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「仁家想訂餐」，指定使用者可享「美食外送下單滿649元現折120元」優惠，每人限用2次。

3.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「仁家想開吃」，指定使用者可享「美食外送下單滿949元現折200元」優惠，每人限用6次。

4.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「仁家想聚餐」，指定使用者可享「美食外送下單滿1849元現折430元」優惠，每人限用10次。

5.即日起至7月31日「美食外送指定店家85折起」優惠，加碼指定使用者下單滿329元再打85折，最高現折60元，每人限用1次。

6.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「七月超人氣」，指定使用者可享「美食外送指定店家下單滿329元打85折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

7.即日起至7月27日凡輸入優惠碼「暑假吃堡堡」，指定使用者可享「漢堡王指定餐點打55折」優惠，每人使用次數無上限，優惠每日數量有限。

8.7月5日至7月18日凡輸入優惠碼「現折星優惠」，指定使用者可享「星巴克指定飲品現折49元」優惠，每人限用1次。

9.7月6日至7月19日免優惠碼「pandapro用戶下單肯德基滿329元打85 折」，最高現折60元。

10.7月17日起至7月30日凡輸入優惠碼「肯德基啃炸雞」，指定使用者可享「肯德基下單379元現折50元」優惠，每人使用次數無上限，優惠每日數量有限。

●生鮮雜貨

1.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「仁家想買菜」，指定使用者可享「生鮮雜貨指定店家下單滿649元打85折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

2.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「仁家想購物」，指定使用者可享「生鮮雜貨下單滿1399元打8折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

3.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「仁家想逛街」，指定使用者即可享「生鮮雜貨下單滿2799元打75折」優惠，最高現折1000元，每人限用1次。

4.即日起至7月7日凡輸入優惠碼「買一夏楓康」，即可享「楓康超市下單滿349元打85折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

5.7月8日至7月14凡輸入優惠碼「7-ELEVEN pro deal」，訂閱pandapro者可享「統一超商下單滿349元打89折」優惠，最高現折100元。

6.7月22日凡輸入優惠碼「補貨七」，指定使用者可享「生鮮雜貨指定店家下單滿599元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

7.7月23日凡輸入優惠碼「補貨七」，指定使用者可享「生鮮雜貨指定店家下單滿999元打75折」優惠，最高折抵500元，每人限制用 1 次。

●熊貓超市

1.今（1）日、明（2）日限時2天凡輸入優惠碼「逛逛七」，即可享「熊貓超市指定分店下單滿649元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

▲外帶自取可享指定手搖店下單滿額打8折優惠。（示意圖／麻古茶坊提供）

●外帶自取

1.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「手搖喝夏七」，即可享「指定店家（可不可熟成紅茶、鮮茶道、麻古茶坊、大苑子、五桐號wootea、Mr.Wish鮮果茶玩家、喫茶小舖、軍茶、紅茶洋行）下單滿199元打8折」優惠，最高現折100元，每人限用1次。

2.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「拿一夏萬波」，即可享「萬波島嶼紅下單滿100元打9折」優惠最高折抵50元， 每人可用1次。

●信用卡優惠

1.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次訂購全平台者，下單滿200元現折100元，每人限用1次。

2.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「psfppay」且為首次訂購並使用線上付款者，可享「4折」優惠，最高現折175元，每人限用1次，再送4折優惠1次。

3.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「psfppaym」且為首次訂購生鮮雜貨並使用線上付款者，可享「4折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，再送4折優惠1次。

4.即日起至7月31日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb307」，即可享現折100元優惠，每人限用1次。

5.即日起至7月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbc307」，即可享88折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

6.即日起至7月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿100元並輸入優惠碼「psctbce307」，即可享85折優惠，最高現折50元，每人限用1次。