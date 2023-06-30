大溪遊玩更便利！國3八德交流道　目標2030年完工

▲八德交流道示意圖。（圖／桃園市政府提供）

記者黃聖庭／桃園報導

國道3號增設八德交流道計畫案28日環評通過，完工後往返大溪、復興地區假日觀光車潮免繞行至國道3號大溪交流道，使八德、大溪地區聯外交通更加完善，目標119年完工。

交通部高公局規劃於國道3號約57K增設八德交流道，並由桃園市政府配合增設連絡道銜接豐德路及大鶯路，此計畫可行性研究於109年10月奉行政院核定，高公局於111年3月召開建設計畫審查會議並於同年5月於本市大溪區永安宮召開「國道3號增設桃園八德交流道工程環境影響說明書」公開會議，本計畫歷經2次環境影響說明書專案小組初審會議，於112年6月28日獲環境影響評估審查委員會同意審查通過。

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桃園市交通局長張新福指出，八德區快速發展及人口迅速成長，現況八德區東南側之國道3號鶯歌系統交流道並不提供地區車輛進出，旅客僅能利用國道2號大湳交流道及國道3號大溪交流道進出國道，造成匝道尖峰服務水準不佳的情況，八德交流道不僅可改善大溪交流道及大湳交流道匝道服務水準不佳的問題，亦可減緩武嶺橋、五叉路口假日壅塞的問題，未來交流道完工後，往返大溪、復興地區假日觀光車潮免繞行至國道3號大溪交流道，使八德、大溪地區聯外交通更加完善。