范瑋琪孕期「僅出門5次」遭打臉　PTT柯南詳列17次外出紀錄

▲陳建州被指控性騷,范瑋琪出聲力挺。(圖/翻攝自Facebook/黑人陳建州)



記者崔子柔/綜合報導

范瑋琪昨(29)日在IG限時動態發文力挺老公陳建州,稱家裡只有一張床、黑人從小滴酒不沾,且她孕期僅出門5次,全程都有黑人陪伴等。不過網友馬上找出黑人聚餐時,桌上擺著啤酒的照片,昨晚PTT上又有網友列出范瑋琪懷孕期間「外出17次」的記錄,與她說的5次相差甚大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲范瑋琪自稱孕期只有出門5次。(圖/翻攝自臉書/范范 范瑋琪)

「范范說除了散步和產檢只出門五次是吧?」該名網友在PTT八卦板發文表示,范瑋琪的孩子在2015年1月15日出生,因為是33周早產兒,往前推算是在2014年6月1日後懷孕,但光從范范在8月24日PO出超音波照後開始算起,就有多則看電影、姊妹聚會等發文紀錄。

▲范瑋琪稱孕期僅外出5次,但臉書的PO文卻有17次外出紀錄。(圖/翻攝自Facebook/黑人陳建州)



原PO指出,范范沒有在臉書PO出的行程,大家當然無從得知,而有PO出的就高達17次,同時在文章中詳列出來:

1.

(2015/1/14)開心野餐日

▲范瑋琪孕期出門紀錄。(圖/翻攝臉書/范范 范瑋琪,下同)

2.

(2014/12/20)Happy birthday dearest papa

3.

(2014/12/19)Happy Friday!!

4.

(2014/12/16)猜猜來買什麼?

5.

(2014/12/9)....有三個人的體溫在身上,快熱死了啦現在!

6.

(2014/11/14)姐妹間的聚會很happy

7.

(2014/11/12)一起享受這電影時刻^_^星際效應

8.

(2014/11/10)Fun time with the girls~round two

9.

(2014/11/7)范媽媽66大壽

10.

(2014/10/30)幸福久久喔~真善美的女孩男孩

11.

(2014/10/13)...孕婦看完痞子英雄整個補眼睛補視力了哇哈哈哈...

12.

(2014/10/4)姐妹佩慈生日趴變成送子哥青轟感謝還願宴

13.

(2014/10/3)出門晃晃~肚子越來越重了,要好好把握可以趴趴走的時間

14.

(2014/9/15)兩家七口大合照

15.

(2014/9/9)超市補貨啦

16.

(2014/9/7)中秋節烤肉派對

17.

(2014/9/1)錯過跟送子哥道謝

文章曝光後,網友紛紛留言表示,「你不要這麼專業」、「柯南研究所屌打哈佛補習班」、「就喜歡說這種容易戳破的謊言」、「太無情了」、「我就喜歡這麼粗暴的言論」、「我覺得她現在只是想騙過自己」、「可以寫一篇外出論文了」、「鄉民一堆柯南」。

不過也有人說,「有些看起來就是出門散步的行程一部分吧」、「每天散步7000步,其實不就是每天都會出門」、「他想表達的是家裡他都在,出門黑人跟他形影不離,不會有郭說的帶回家丟床」、「有些算在每天的散步中吧,不要算那麼細」。

范瑋琪在29日聲明中指出:「我可以很清楚的說,從知道懷孕雙胞胎開始,我每時每刻都待在家裡安胎,直到後來破羊水那一天送醫生產。」她強調,懷孕期間幾乎不曾離開過家裡,中間只出門過5次,每一次黑人都全程在身邊,間接指出陳建州不可能有機會單獨帶女生回家。