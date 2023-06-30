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范瑋琪孕期「僅出門5次」遭打臉　PTT柯南詳列17次外出紀錄

▲▼陳建州,范瑋琪。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）

▲陳建州被指控性騷，范瑋琪出聲力挺。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）

記者崔子柔／綜合報導

范瑋琪昨（29）日在IG限時動態發文力挺老公陳建州，稱家裡只有一張床、黑人從小滴酒不沾，且她孕期僅出門5次，全程都有黑人陪伴等。不過網友馬上找出黑人聚餐時，桌上擺著啤酒的照片，昨晚PTT上又有網友列出范瑋琪懷孕期間「外出17次」的記錄，與她說的5次相差甚大。

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▲范瑋琪自稱孕期只有出門5次。（圖／翻攝自臉書／范范 范瑋琪）

「范范說除了散步和產檢只出門五次是吧？」該名網友在PTT八卦板發文表示，范瑋琪的孩子在2015年1月15日出生，因為是33周早產兒，往前推算是在2014年6月1日後懷孕，但光從范范在8月24日PO出超音波照後開始算起，就有多則看電影、姊妹聚會等發文紀錄。

▲范瑋琪力挺老公，引發微博網友熱議。（圖／翻攝自微博）

▲范瑋琪稱孕期僅外出5次，但臉書的PO文卻有17次外出紀錄。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）

原PO指出，范范沒有在臉書PO出的行程，大家當然無從得知，而有PO出的就高達17次，同時在文章中詳列出來：

1.
（2015/1/14）開心野餐日

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

▲范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪，下同）

2.
（2014/12/20）Happy birthday dearest papa

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

3.
（2014/12/19）Happy Friday!!

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

4.
（2014/12/16）猜猜來買什麼？

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

5.
（2014/12/9）....有三個人的體溫在身上，快熱死了啦現在！

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

6.
（2014/11/14）姐妹間的聚會很happy

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

7.
（2014/11/12）一起享受這電影時刻^_^星際效應

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

8.
（2014/11/10）Fun time with the girls~round two

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

9.
（2014/11/7）范媽媽66大壽

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

10.
（2014/10/30）幸福久久喔～真善美的女孩男孩

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

11.
（2014/10/13）...孕婦看完痞子英雄整個補眼睛補視力了哇哈哈哈...

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

12.
（2014/10/4）姐妹佩慈生日趴變成送子哥青轟感謝還願宴

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

13.
（2014/10/3）出門晃晃～肚子越來越重了，要好好把握可以趴趴走的時間

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

14.
（2014/9/15）兩家七口大合照

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

15.
（2014/9/9）超市補貨啦

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

16.
（2014/9/7）中秋節烤肉派對

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

17.
（2014/9/1）錯過跟送子哥道謝

▲▼范瑋琪孕期出門紀錄。（圖／翻攝臉書／范范 范瑋琪）

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「你不要這麼專業」、「柯南研究所屌打哈佛補習班」、「就喜歡說這種容易戳破的謊言」、「太無情了」、「我就喜歡這麼粗暴的言論」、「我覺得她現在只是想騙過自己」、「可以寫一篇外出論文了」、「鄉民一堆柯南」。

不過也有人說，「有些看起來就是出門散步的行程一部分吧」、「每天散步7000步，其實不就是每天都會出門」、「他想表達的是家裡他都在，出門黑人跟他形影不離，不會有郭說的帶回家丟床」、「有些算在每天的散步中吧，不要算那麼細」。

范瑋琪在29日聲明中指出：「我可以很清楚的說，從知道懷孕雙胞胎開始，我每時每刻都待在家裡安胎，直到後來破羊水那一天送醫生產。」她強調，懷孕期間幾乎不曾離開過家裡，中間只出門過5次，每一次黑人都全程在身邊，間接指出陳建州不可能有機會單獨帶女生回家。

 
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