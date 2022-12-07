蓮蓬頭噁炸怎洗？達人激推「這1物」超有用　驚人對比照曝

▲達人PO出蓮蓬頭清潔前後的對比照，不妨跟著試試看。（圖／陳映如老師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

家裡有些常被使用，卻忘記清潔的物品其實超髒，其中長期放置於溫暖潮濕浴室的「蓮蓬頭」容易藏汙納垢、滋生細菌相當可怕！家事達人陳映如分享「超實用1招」，只要使用過碳酸鈉搭配刷洗，就能使大部分汙垢輕鬆被分解。她大方PO出自家蓮蓬頭清潔前後強烈對比照，畫面令人驚呆。

陳映如老師在粉專《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》寫到，把家中的蓮蓬頭反過來看一下，發現「實在有夠髒」，裡面藏有髒汙、水垢甚至還有黴菌。該怎麼清潔？她說只要在盆子內注入溫熱水和過碳酸鈉，待溶解後，把蓮蓬頭放入盆中浸泡約30分鐘，即可見大部分汙垢已被分解，只要再拿不要的牙刷刷乾淨就完成了。

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至於過碳酸鈉哪裡可以買？陳映如說，化工行就可以買到，也可以至賣場或是網路購得，名稱可能是活氧漂白粉、氧系漂白粉，只要成分是過碳酸鈉即可。

PTT上曾有網友以「請問蓮蓬頭裡的汙垢…」為題好奇發問該如何清潔？有熱心網友推薦，「我都用白醋泡在水裡，你可以試試看～」、「泡白醋然後用針戳一下…」、「用醋泡或醋＋蘇打粉」、「用鹽酸…泡一下馬上就清掉了」；也有人認為「直接換一個啊，大賣場有賣很多尺寸樣式，也不貴」。

▲在溫暖潮濕的浴室裡，蓮蓬頭容易藏汙納垢。（示意圖／記者劉維榛攝）

《mBio》期刊上一項研究指出，潮濕的浴室是細菌生長的溫床，其中最為可怕的就是人們常用的蓮蓬頭。蓮蓬頭中的細菌隨著流水接觸人體，若是進入體內，將有可能引發肺部感染問題。專家提醒每周至少要清潔一次蓮蓬頭，以降低細菌感染的風險。

陳映如曾指出，室內處於20至30度、濕度達70％，以及有水垢和皂垢存在的話，就是黴菌活動力最旺盛的地方。若要有效防止黴菌的滋生，最好的辦法就是去破壞黴菌的生長環境，因此她建議，洗完澡後，在浴室空間充斥著熱氣的情況下，最好先用「冷水」沖洗牆壁、地板，讓浴室達到降溫的效果。

陳映如也提醒，平日要將浴室的窗戶打開通風；洗完澡之後，記得要開啟抽風機，將濕氣排除掉保持乾燥，除此之外，地板更需保持乾燥。

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