洗碗榮登最討厭家事！家事達人超實用撇步＋居家必備法寶大公開 

▲家事達人安祺老師公開洗碗撇步，讓洗碗更輕鬆。（圖／翻攝自影片，下同）



消費中心／綜合報導

每天上班、照顧小孩忙得團團轉，好不容易回到家，哄睡小孩之後都還沒來得及享受me time，就要面對堆積如山的家事，剛掃完沒多久又髒了的地板、洗衣籃中高高疊起的衣物、堆在洗手槽中的杯盤碗筷⋯⋯，在眾多家事中，你最不喜歡做的家事是什麼？我們發現，洗碗是讓許多人非常痛苦的家事，大家的困擾更是多到數不清，ETtoday這就前往街頭進行洗碗大調查，看看大家討厭洗碗的原因到底有哪些？

家事調查員虫虫上街隨機訪問路人，除了一天要洗好幾次，油膩、傷手、長時間彎腰都是讓人感到痛苦的原因。二寶媽表示：「小朋友的碗跟大人的碗我都會分開洗，洗完還會再用熱水燙過，一整天下來花很多時間洗碗。」此外，也有獨居的奶奶跟虫虫分享：「衣服我可以一週洗一次，但是碗盤三餐都得洗，彎著腰洗碗刷鍋子，真的受不了！」街訪直擊發現大家不喜歡洗碗的原因百百種，今天就請到家事達人安祺老師跟我們分享她的洗碗撇步以及居家必備的超實用法寶。

安祺老師對大家的困擾感同身受：「洗碗這件事情真的困擾所有人，但只要選對工具，其實洗碗一點都不難！」同樣一件事，用對方法、找對輔助工具就會輕鬆不少，跟著安祺老師一起學幾招！讓洗碗變輕鬆的四大重點，還不快筆記抄下來。

第一，「洗碗最重要的是要將重油污先清除掉」，安祺老師分享，一般大家都會先用衛生紙把油污擦乾淨。

第二，「善用衣服吊牌卡刮去油污」，安祺老師公開自己的撇步，使用衣服的吊牌卡，輕鬆刮除油污。

第三，「溫水洗碗也可以清除油污」，另外就是傳統會使用熱水、溫水來洗碗，不過水溫過高也容易傷害皮膚，而戴上手套又會擔心洗不乾淨，「有一好沒兩好」，到底怎麼辦才好？

安祺老師最後則提供她的壓軸法寶－「LG QuadWashTMSteam四方洗蒸氣洗碗機」，這台洗碗機擁有獨特的TrueSteamTM 蒸氣潔亮科技，安祺老師指出：「將高溫蒸氣包覆在餐具上，讓微小的水分子把餐具徹底清洗，不僅高效去污同時也能降低餐盤上水漬的產生，而蒸氣最高溫度可達攝氏100度，對於家中有嬰幼兒的家庭來說，還能有效消毒嬰幼兒用品註1。」

看著虫虫驚訝的眼神，安祺老師直接帶虫虫進行實際操作「LG四方洗蒸氣洗碗機」，看到等等要「試洗」的油膩鍋具，虫虫忍不住懷疑：「真的可以洗得乾淨嗎？」安祺老師不慌不忙，先說明它的特點，像是十字型螺旋洗臂有別於一般一字型洗臂，能夠多角度沖洗，且洗滌面積更廣；可調式彈性籃架，幫助靈活運用擺放空間，清洗深鍋等大型器皿都沒問題；另一個針對亞洲人飲食習慣設計的「筷架」，一支一支固定後更能徹底清潔。

按下電源鍵、選擇洗程後，安祺老師帶著虫虫到旁邊喝咖啡聊天等碗洗好，虫虫突然說：「真的不用理洗碗機嗎？它好安靜耶，有在運作嗎？」讓安祺老師笑說：「一般說話時的音量約莫60分貝，這台洗碗機運作時的聲音只有44分貝，超靜音！」原因是透過LG直驅變頻馬達，幫助節能省電、降低噪音與震動，此外還享10年保固。當洗碗機運作的時候，我們就可以休息、追劇、處理工作，不用擔心洗碗的勞務造成腰痠背痛或是傷手。

洗程完成後將會自動開啟機門註2，快速排出濕氣使餐具更快達到乾燥狀態，剛剛放進去的油膩餐具不僅油污全部消失，甚至連玻璃杯都光亮如新，讓虫虫驚呼：「原來洗碗也可以這麼輕鬆！」天天洗碗洗到手痠、吃完飯後只想逃避水槽那一堆碗盤，生活已經夠忙碌，洗碗這件事就別再折磨自己，交給「LG QuadWashTM Steam四方洗蒸氣洗碗機」，讓專業的幫手幫你完成最惱人的家事，把時間留給自己跟家人。

註1：需可機洗、耐高溫，請依產品說明書之建議使用

註2：此功能僅限DFB335HS