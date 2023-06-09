史丹利與GIGI開箱美型智慧宅！收納、家電全升級　大喊「每個角落都超愛」

▲GIGI（林如琦）與史丹利開箱美型智慧宅。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

人生中有幾個重要時刻，影響生活和心境的轉變，甚至會有人生升級的感覺！GIGI（林如琦）與史丹利和粉絲分享新家開箱影片，提到這是第一個屬於他們的房子，也大方分享新家設計巧思，搬家後大幅改善生活品質，讓他們覺得「這是人生最重要的決定」！

▲大量系統櫃，收納珍貴的收藏品。

▲GIGI滿意說「每一個角落都超愛」！

舊家周圍較為吵雜、交通也不算方便，加上空間小不易收納，讓他們想要擁有並親手打造屬於自己的溫馨「好」宅。GIGI分享新家裝潢的幾個要點，首先因為兩人東西很多，因此用了大量系統櫃做收納，搬進新家後，史丹利驚呼「我們家的東西真的很多，現在都藏到櫃子裡之後，居然櫃子空間還有剩，我自己都嚇死了」，除了收納，GIGI也自稱自己是外貿協會，堅持系統櫃要很美之外，因為家電隨手都需要使用，擺出來也一定要夠美，為了將雞史新家打造成最完美的樣貌，GIGI真的是每個細節都不放過，新家入住後的開箱影片，也收到很多好評，GIGI滿意的說「我真的每一個角落都超愛」！

▲GIGI分享請掃地機器人出來工作，過程一直在跟掃地機器人聊天。

▲直接連上LG ThinQ APP可操作掃地機器人的移動。

▲史丹利笑說自己在家變得更懶了。

這次新家也特別選用智慧家電，升級成美型智慧宅後讓他們生活不僅變得更方便也增加很多生活樂趣，GIGI分享有一天請掃地機器人出來工作，過程一直在跟掃地機器人聊天，GIGI笑說「我就說小白小白你要去哪裡、小白你好棒喔！」讓史丹利忍不住回「你居然在跟掃地機器人講話！」心中卻暗想「這不會是失智的症頭吧！」GIGI分享掃地機器人有一個很棒的功能，「就是你直接連上LG ThinQ APP就可用手機操作掃地機器人的移動，不管在哪都可以操控小白要去的地方」，除了掃地機器人，全家的家電也都能用手機app操控，讓史丹利笑說自己在家變得更懶了「不管我要幹嘛，用一個手機就能操控」， GIGI也忍不住爆料「他真的在家就是躺著，人啊～你一旦享受過就回不去了」！

▲談起想將家「升級」的契機，是因為去年GIGI與史丹利入住了宜蘭威斯汀LG ThinQ Room。

▲史丹利最喜歡LG OLED 4K AI 語音物聯網電視的功能。

▲電視遙控器上的滾輪像滑鼠滾輪一樣可以快速選擇。

談起想將家「升級」的契機，是因為去年GIGI與史丹利入住了宜蘭威斯汀，有一個很特別的房間LG ThinQ Room，那個房間裡面全部都是LG的電器、家電，GIGI說「我們一進去想說天啊！這間也太讚了」，史丹利認同說「真的就是人生耍廢的開始就在那個時候」，入住後對於這種生活念念不忘，所以新家都用LG智慧家電，有AeroTower風革機、雙變頻除濕機、LG OLED 4K AI 語音物聯網電視、WiFi雙迴轉變頻空調、WashTower AI智控洗乾衣機、R5T濕拖清潔機器人等家電，史丹利最喜歡電視，尤其是智慧語音滑鼠遙控器的功能最滿意，除了遙控器上的滾輪真的就像滑鼠一樣使用很方便，「不用滑鼠的話，語音我也覺得很準，就算我口齒這麼不清的人，它還是聽得懂」。

▲史丹利在客廳看電視時，在餐廳的GIGI直接打開手機LG ThinQ APP把音量調小。

▲炎熱的夏天回家前，預先使用LG ThinQ APP將家中冷氣開啟。

最後史丹利給了新家90分，被GIGI吐槽「也太低，我是100分」，史丹利連忙解釋「剩下10分我是覺得太小了，我想要百坪豪宅」，GIGI笑說「你想要百坪豪宅，那小白應該會很累」；兩人都愛上這種便利生活，史丹利在客廳看電視時，在餐廳的GIGI覺得聲音太大，可以直接打開手機LG ThinQ APP把音量調小聲；也因為家電都內建WiFi連網，就算離很遠也可以遙控家中家電，像是在炎熱的外面回家前，打開手機LG ThinQ APP先開冷氣，除濕忘了開，用遠端遙控即可打開，有了LG ThinQ讓雞史新家生活更智慧了！

▲有了LG ThinQ讓雞史新家生活更智慧了！