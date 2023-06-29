內有LV皮夾+2.6萬元！女搭小黃遺失包包好焦急　正妹警1hr尋回

▲婦人丟掉帆布袋後好焦急，正妹女警1個小時尋回。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

從北部搭車來台中訪友的54歲張姓女子，下了計程車後赫然發覺帆布袋遺留在車上，裡面有LV皮夾及現金2萬6000元，著急的跑到西區派出所報案，女警馮婕妮先安撫張女情緒，接著調閱沿路監視器，找尋計程車下落，所幸1小時就連絡上司機，並把帆布袋送回派出所，張女感謝再三，大讚正妹警人美心也美。

台中市警察局第一分局西區派出所警員馮婕妮日前晚間8點多獲報，張女供稱，她在台中車站前攔計程車，搭到親友家附近下車，找尋鎖匙要開門時，赫然發現所揹的帆布袋遺留在車上，裡面有市價約3萬元的LV皮夾、平板電腦及2萬6000元，緊張的衝到派出所請求協助。

馮員先安撫張女不安的情緒，請張女回想計程車所經過的地方，但張女怎麼想也想不起來，只記得自己下車的地方，馮員只好從張女下車點調閱沿路監視器畫面，由於當時是夜晚，監視器畫面模糊，無法看清車牌，一度陷入困境，馮員擔心張女晚上沒地方睡，還熱心的幫忙找尋並代訂附近的飯店。

果然皇天不負苦心人，馮員1小時後順利查到張女所搭乘的計程車，火速連繫司機，東西還在，司機聞訊馬上將帆布袋送往西區派出所，張女一見到帆布袋後開心不已，頻頻向馮員及司機致謝，張女後來買了雞排送到派出所以表謝意。