阿里山林鐵神木、竹崎車站整修　榮獲優良農業建設工程獎

▲林鐵及文資處榮獲111年優良農業建設工程獎 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



行政院農業委員會111年度優良農業建設工程獎(28日舉行頒獎典禮，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處辦理「阿里山林業鐵路神木車站月台暨周邊環境整修與邊坡穩定治理工程」及「嘉義縣定古蹟竹崎車站整修工程」分別榮獲設施類-優等及建築類-佳作之獎項肯定，以優質工程兼顧環境永續與文化資產保存，並創造安全、舒適的車站空間，榮獲殊榮。

▲阿里山林鐵神木、竹崎車站整修 榮獲111年優良農業建設工程獎 。（圖／林鐵及文資處提供）

阿里山神木於1906年由小笠原富二郎發現，依照日本奉神的習俗，在樹幹捆縛繩索，在樹頭周圍建造柵欄，敬為神木。雖然神木在1998年因不敵風雨雷擊而原地放倒，透過設置解說牌誌，讓神木車站永遠的圖騰長臥於鐵軌旁，以不同的姿態，繼續陪伴民眾回憶過去，也寫下新生代的歷史。典雅木構的神木車站，順應地形的階梯式月台兼具觀景功能，可以近距離觀賞神怡流瀑，更是遠眺塔山最佳地點。

▲竹崎車站靜謐懷舊，呈現古蹟歷史的復古風情 。（圖／林鐵及文資處提供）

「阿里山林業鐵路神木車站月台暨周邊環境整修與邊坡穩定治理工程」以提升服務品質兼顧生態保育、結構安全及文化記憶保存永續傳承的理念規劃設計，月台主體採用鋼構包木，加強整體結構安全，擴大月台停等空間，增加無障礙友善設施，改善鐵道排水系統並恢復雙股線，重現Ｚ字型路線第3分道，保留既有設施造形，修復神木車站跨世代之間的生命記憶連結。

▲神木車站結合神怡橋野溪整治工程，提升周邊遊憩品質。（圖／林鐵及文資處提供）



竹崎車站為全木造車站，並為阿里山林業鐵路登山的第一站，位於鐵路平地線與山地線的交會點，因應早期列車調頭特殊目的，車站內之軌道創造出獨特三角線，不僅具建築特色，且具鐵道文化特殊價值，因此民國98年經嘉義縣政府公告指定為縣定古蹟。

▲神木車站以欄杆崁燈及遮雨棚復古盞燈，營造光影效果。（圖／林鐵及文資處提供）

「嘉義縣定古蹟竹崎車站整修工程」使用臺灣檜木（紅檜）為修復主要木材種，維持車站全木構造建築風格，其構造主要為編竹夾泥牆、木摺壁及壁面灰作，工法上則延續養灰、養土等傳統建築工藝手法，並運用創新材料(雨庇-鈦鋅板)延長使用年限，降低維護管理成本，同時新設無障礙坡道及無障礙廁所，營造車站友善空間及完善整體動線。車站美麗的蒂芬妮藍（Tiffany Blue）色調的外貌，係嚴格、謹慎考究後，於設計階段即進行油漆剝漆試驗結果，且經文資審查會議與各單位之密切商討結果，保留遊客及在地居民對竹崎車站記憶，配合車站周邊景觀，帶動竹崎觀光人潮。

林鐵沿線車站改善 打造安全、友善、舒適休憩環境

▲竹崎車站內軌道獨特三角線，具有鐵道文化特殊價值。（圖／林鐵及文資處提供）

林鐵及文資處持續以積極謹慎的態度，進行阿里山林業鐵路沿線車站站體及相關設施維護工作，嚴格把關施工品質，落實文化資產保存與工程生態檢核，創造友善空間。提供旅客更舒適服務，展現阿里山林業鐵路的歷史與風華，使大眾瞭解其豐富的文化、歷史及學術價值，並與之產生多元的互動，打造安全、友善觀光休憩環境。