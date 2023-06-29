嘉義醫院攜手中華電信交友聯誼　護理師、工程師幸福配對

▲嘉義醫院與中華電信交友聯誼，希望為護理師及工程師覓得良緣 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部嘉義醫院和中華電信嘉義營運處首次合作，辦理「來電五十、嘉醫遇愛」未婚聯誼活動，共提供20個名額讓單身職員一同參與浪漫互動聯誼增進彼此情感交流，以期能進一步朝「樂婚」邁進。

為了拓展嘉義醫院單身同仁及中華電信的工程師的人際交友圈，兩單位合作辦理未婚聯誼活動，共提供20個名額讓單身職員一同參與。活動一公告立刻報名踴躍，20個名額馬上被卡位，大家都希望能夠在活動中認識新朋友拓展交友圈，尋找未來的靈魂伴侶。

這次聯誼活動內容別出心裁，形式多元，動靜皆有，更在活動中導入性別平等意識及觀念。活動首先從「真心話不冒險」自我介紹揭開序幕，過程中還有星星相印互動遊戲，在有趣的遊戲中擺脫陌生緊張的氣氛，促進彼此認識，現場氣氛熱絡，笑聲不斷。

▲中華電信嘉義營運處閻中興總經理（左1）中：嘉義醫院黃元德院長（圖中）、中華電信工會嘉義分會廖于瑩理事長(右1)促成此次聯誼。（圖／嘉義醫院提供）

黃元德院長說到，這年頭醫院院長還真不好當，不僅要想辦法把員工的荷包填滿，還得為忙碌的未婚姑娘、護理師們找歸宿…誰叫我們嘉義醫院是幸福企業！這次活動十分感謝中華電信嘉義營運處閻中興總經理的促成。

黃院長帶著嘉醫美少女群參加這場我愛紅娘活動，他說冒充月老的角色很累，而且工程師比我想像的還木訥，但過程中還是充滿了歡笑，活動中好像還湊合了三對！ 期望能促成多對佳偶共創美好未來，希望參與活動的同仁有下一次的約會，有情人終成眷屬。