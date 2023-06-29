屏東「午仔魚」驗出致癌物！新北「鴨蛋」也因禁藥遭罰3萬元

▲鮮魚午仔魚。（圖／食藥署提供）



記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（29）日公布「112年3-4月禽畜水產品動物用藥殘留」抽驗結果，共計4件產品不合格，其中新北市雙河蛋行的「鴨蛋」被驗出禁藥乃卡巴精（Nicarbazin），屏東縣里港鄉農會生鮮超市販售的「鮮魚午仔魚」，也遭驗出致癌物還原型孔雀綠（Leucomalachite green），均遭地方衛生局要求下架回收，並由農政單位裁處3萬元罰鍰。

乃卡巴精是一種驅蟲劑，根據國內規範，只能用在肉雞上，不能用在蛋雞上，過量恐怕影響胎兒骨骼發展及腎水腫。孔雀綠是一種合成染料，常常用在絲製品紡織品，主要作用是抗菌，但有一部分用在治療魚類的寄生蟲，不過台灣法規規定是禁止用藥，食品輸入標準是不得檢出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為維護消費者食用禽畜水產品安全，食藥署聯合各地方政府衛生局，針對前述產品於進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。

▲112年3-4月禽畜水產品動物用藥殘留抽驗結果。（圖／食藥署提供）

112年3-4月禽畜水產品動物用藥殘留總計抽驗1177件，其中4件檢出動物用藥殘留與規定不符，除了兩件使用禁用藥物外，另有台中市萬客什國安店驗出「烏骨雞」甲氧苄啶（Trimethoprim），台南市立曜企業社的「豬肉」也驗出羥四環黴素（Oxytetracycline）超標，均遭地方衛生局要求下架。

食藥署呼籲食品業者對於販售之禽畜水產品，應保留進貨之證明文件(例如發票、收據或憑證)5年，以利追溯來源。另建議消費者應避免購買來源不明的禽畜水產品，優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好之商家，以保障消費權益。

本次檢出不合格產品除由轄管地方政府衛生局要求業者立即下架、回收，不得販售，亦即時通知農政機關落實源頭管理，並依照《動物用藥管理法》裁罰3萬元。